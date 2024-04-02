Коллекция Русского музея пополнилась рисунками княгини Ольги Александровны и мемориальными предметами семьи императора Александра III

Рисунки, иконы, фотографии, личные вещи и ювелирные произведения — около 180 работ августейшей особы и 46 мемориальных предметов теперь составят первый мемориальный фонд музея. Экспонаты происходят из Фонд святой Екатерины и будут вскоре экспонироваться как часть постоянной коллекции.
2 апреля в Русском музее прошла презентация собрания работ разных лет младшей дочери императора Александра III Ольги Александровны. В основном сюжеты акварелей и рисунки художницы обращены к повседневной жизни — в них она чествует городские и деревенские пейзажи, портреты членов императорской семьи, яркие натюрморты и бытовые сценки. Две переданные в дар иконы предположительно были написаны княгиней для ее сына Тихона.
генеральный директор Русского музея:
Для нас этот дар имеет сакральное значение. Это будет первая мемориальная коллекция со времени основания Русского музея. Мы приняли решение не разделять ее не только в ее мемориальной части, но и в целом – при хранении и изучении нашими научными сотрудниками, искусствоведами в историческом и художественном контексте. Оба контекста для нас важны одинаково, потому что речь идет об Александре III и его семье. Для нас это невероятной важности событие в силу генетической связи Русского музея с Александром III. Напомним, что сам Русский музей стал воплощением его мечты о главной сокровищнице русского искусства в стране и мире.
Все предметы, переданные в экспозицию Русского музея, впервые за всю историю институции будут находиться в хранении одного специалиста.
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