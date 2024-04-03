Ярким примером подобного подхода стал цикл работ художницы для выставки «Фокус. Графика», демонстрировавшийся в MYTH Gallery в прошлом году. На акварелях из проекта «Вести из ниоткуда», навеянных одноименным романом Уильяма Морриса, в мираже утопических сцен различаются гибриды людей и овощей, которые будто сбежали из декораций «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса.

На выставке, которая откроется в галерее 19 апреля, покажут графические и расписанные текстильные панно с сюжетами актуальной новостной повестки. На бал «королевства кривых зеркал» художница пригласила собирательные образы человеческих пороков в классических композициях лубка, окруженных религиозной символикой: «Меня интересует, как можно показать опыт человека через миф. Мои выставки визуально отличаются друг от друга, но темы схожи, они социальные и так или иначе связаны с мифологией», — объясняет Людмила Баронина