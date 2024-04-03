Современная художница из Краснодара обращается к эстетическим канонам прошлого — ее переосмысление русского лубка, текстильные инсталляции и крупноформатные панно, напоминающие старые гобелены, формируют прямой диалог новейшего искусства с историческим.
Людмила Баронина, «Щелкунчик», 2024 год
Ярким примером подобного подхода стал цикл работ художницы для выставки «Фокус. Графика», демонстрировавшийся в MYTH Gallery в прошлом году. На акварелях из проекта «Вести из ниоткуда», навеянных одноименным романом Уильяма Морриса, в мираже утопических сцен различаются гибриды людей и овощей, которые будто сбежали из декораций «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса.
На выставке, которая откроется в галерее 19 апреля, покажут графические и расписанные текстильные панно с сюжетами актуальной новостной повестки. На бал «королевства кривых зеркал» художница пригласила собирательные образы человеческих пороков в классических композициях лубка, окруженных религиозной символикой: «Меня интересует, как можно показать опыт человека через миф. Мои выставки визуально отличаются друг от друга, но темы схожи, они социальные и так или иначе связаны с мифологией», — объясняет Людмила Баронина
Людмила Баронина, 2024 год
«"В королевстве кривых зеркал" — это выставка, на которой отражение мира и его событий проходит сквозь призму отдельного наблюдателя. Зрителю откроется картина, сложенная кем-то другим, но приглашающая войти внутрь и стать сопричастным. Проживая случайные ситуации, смотрящий пройдет по коридору оценочных действий и реакций», — отмечают кураторы проекта.
Персональная выставка Людмилы Барониной «В королевстве кривых зеркал» пройдет с 19 апреля по 24 мая в MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.
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