В экспозиции «Акт 0. Пролог» примут участие работы учащихся 3 и 4 курсов направления «Типографика».
Работа студента
Выставка, которая откроется 4 апреля, развернет перед массовым зрителем графический спектакль, охватывающий процесс создания печатного издания — от нулевой точки зарождения графической метафоры до конструкции тела драматического текста. В отчетных работах студенты попробовали интерпретировать оригинальные сценарии Жана Кокто, пьесы Хайнера Мюллера, тексты Владимира Маяковского для оперы «Победа над Солнцем», «Маленькие трагедии» Александра Пушкина, а также «Шесть персонажей в поисках автора» Луиджи Пиранделло и «Трёх сестер» Антона Чехова. Дополнят экспозицию аудиомонологи, рассказывающие историческую справку про создание печатных изданий.
Работа студентки Кабановой Варвары
«Эскпонаты выставки разместят в историческом коридоре Екатерининского собрания, продолжительное время скрытом от глаз посетителей и лишь недавно возвращенном в современный контекст. Украшенное барельефами с изображением ренессансных младенцев-путти, чуть подернутое патиной времени и частично недоступное пространство схоже по атмосфере с зоной между кулисами и сценой, тем самым концептуально поддерживает идею выставки: в спектакле зритель зачастую видит лишь режиссерскую версию драматического текста, а первоначальное же произведение в контексте театра остается лишь рабочим материалом», — отмечают кураторы выставки.
Работа студентки Кабановой Варвары
Среди участников коллективной экспозиции: Бахарева Мария, Болмат Дарья, Владимирова Даша, Воронцова Александра, Грачёва Анна, Дарья Маглеванная, Дарья Савина, Диана Фёдорова, Древницкая Элина, Жеребцова Полина, Иванова Аня, Кабанова Варя, Карнаухова Ксения, Карпова Дарья, Клюкина Ксения, Красавина Александра, Кубантбекова Лана, Кудряшова Алина, Макарова Екатерина, Мамбеталиева Николь, Михайленко Эмили, Павлова Алла, Поздеева Вероника, Попова Алёна, Попова Мария, Пунин Михаил, Рипли Даниель, Савельева Мария, Саркисян Анжелика, Фаттахова Элина, Филоненко Полина, Харисова Айгуль, Хомченко Кристина, Чебанюк Маша, Чернявская Юлия, Шабунаева Анастасия.
Коллективная выставка «Акт 0. Пролог» пройдет с 4 по 7 апреля в Екатерининском собрании на Набережной канала Грибоедова, 88-90.
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