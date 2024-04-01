«Эскпонаты выставки разместят в историческом коридоре Екатерининского собрания, продолжительное время скрытом от глаз посетителей и лишь недавно возвращенном в современный контекст. Украшенное барельефами с изображением ренессансных младенцев-путти, чуть подернутое патиной времени и частично недоступное пространство схоже по атмосфере с зоной между кулисами и сценой, тем самым концептуально поддерживает идею выставки: в спектакле зритель зачастую видит лишь режиссерскую версию драматического текста, а первоначальное же произведение в контексте театра остается лишь рабочим материалом», — отмечают кураторы выставки.