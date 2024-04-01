«Слишком много» шелкографии покажут в обществе «А-Я» — на выставке Ивана Мача

Абрисы концепции проекта наметились еще в путешествии Ивана Мача по Алтаю в 2021 году. С помощью артефактов-хроникеров автор прослеживает, с одной стороны, все этапы создания оттисков — от возникновения идеи, отпечатка, формирования сетки до воплощения на ткани, так и показывает свои путевые заметки в жанрах фотографии, коллажа и инсталляции.