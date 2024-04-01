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Искусство

«Слишком много» шелкографии покажут в обществе «А-Я» — на выставке Ивана Мача

Ироничное название проекта «Ту Мач» — омоним, обозначающий количество ступеней в процессе создания трафаретного способа печати, а также буквально отсылающий к фамилии современного художника, иллюстратора и фотографа.

Иван Мач, «Алтайский коллаж», 2021 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «А-Я»

Иван Мач, «Алтайский коллаж», 2021 год

Абрисы концепции проекта наметились еще в путешествии Ивана Мача по Алтаю в 2021 году. С помощью артефактов-хроникеров автор прослеживает, с одной стороны, все этапы создания оттисков — от возникновения идеи, отпечатка, формирования сетки до воплощения на ткани, так и показывает свои путевые заметки в жанрах фотографии, коллажа и инсталляции.

Из архива Ивана Мача. Алтай. 2021 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «А-Я»

Из архива Ивана Мача. Алтай. 2021 год

Из архива Ивана Мача. Алтай. 2021 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «А-Я»

Из архива Ивана Мача. Алтай. 2021 год

«Поверхность и рисунок скал, формы и фактуры вдохновили автора, и прямо в пути он начал «сканировать местность», собирая отпечатки при помощи литографии, которые затем воплотились на ткани», — упоминают кураторы выставки, которая откроется 6 апреля.

Иван Мач, «Алтайский коллаж», 2021 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «А-Я»

Иван Мач, «Алтайский коллаж», 2021 год

Иван Мач, «Алтайский коллаж», 2021 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «А-Я»

Иван Мач, «Алтайский коллаж», 2021 год

Концептуальной вершиной проекта «Ту Мач. Оттиск — трафарет — тираж» станет инсталляция, которая позволит глубже погрузиться в этапы работы с принтами и отпечатками.

Персональная выставка Ивана Мача «Ту Мач. Оттиск — трафарет — тираж» пройдет с 6 апреля по 5 мая 2024 года в Обществе «А-Я» на Невском проспекте, 60.

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