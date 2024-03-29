Работы Дмитрия Гутова и совриск петербургских художников уйдут с молотка

Среди безусловных лидеров мнений представлена концептуальная вариация на культовое полотно старого фламандского мастера Питера Брейгеля Старшего «Художник и знаток» — «Почем?» Дмитрия Гутова, созданная в 2016 году, относится к оригинальной серии работ, внешне напоминающих школьные записки мелом на доске. По словам одной из центральных фигур российской арт-сцены полотно обличает ключевую тенденцию капиталистического общества современности: «Это вопрос нашего времени. Я замечал, что люди у которых астрономическое состояние даже будучи в музее интересуются тем, сколько бы могла стоить работа. Человек подходит к миру, как к товару. Именно поэтому он непрерывно задает этот вопрос».