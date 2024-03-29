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Искусство

Работы Дмитрия Гутова и совриск петербургских художников уйдут с молотка

Традиционные торги «Vladey» из серии «Все по 100» покажут 51 работу художников из различных регионов России — среди них заявлены 8 живописных, графических и декоративно-прикладных объектов авторов из Петербурга. Рассказываем, на кого обратить внимание среди начинающих художников и какие работы культовых авторов стоит увидеть. Все произведения аукциона представлены по стартовой цене 100 евро.

Дмитрий Гутов, «Почем?», 2016 год
Vladey / vladey.net

Дмитрий Гутов, «Почем?», 2016 год

Среди безусловных лидеров мнений представлена концептуальная вариация на культовое полотно старого фламандского мастера Питера Брейгеля Старшего «Художник и знаток» — «Почем?» Дмитрия Гутова, созданная в 2016 году, относится к оригинальной серии работ, внешне напоминающих школьные записки мелом на доске. По словам одной из центральных фигур российской арт-сцены полотно обличает ключевую тенденцию капиталистического общества современности: «Это вопрос нашего времени. Я замечал, что люди у которых астрономическое состояние даже будучи в музее интересуются тем, сколько бы могла стоить работа. Человек подходит к миру, как к товару. Именно поэтому он непрерывно задает этот вопрос».

Иван Тузов, «План на день», 2024 год
Vladey / vladey.net

Иван Тузов, «План на день», 2024 год

Другой любопытный лот это работа участника петербургских Паразитов — мастер пиксель-арта Иван Тузов в этот раз перенес из диджитал измерения в материальное пространство холста ироничный «План на день» 2024 года. На 8-битном экране мотиватор из 7 смертных грехов: «Помимо приятных вещей, которые я делаю за день: работа, забота — поймал себя на мысли, что еще я грешу и не могу не бороться с этим. Получилось такое недосказанное высказывание», — признается художник.

Оксана Афанасьева, «Плакать можно», 2024 год
Vladey / vladey.net

Оксана Афанасьева, «Плакать можно», 2024 год

Помимо живописи на аукционе также представлена керамика — прямиком от выпускницы Академии Штиглица Оксаны Афанасьевой. «Плакать можно» 2024 года — это лирическая смесь фотографий и графики сюрреалиста Мен Рея и «дневниковых» записей о человеческих эмоциях.

Илья Овсянников, «Мокрый снег на Дворцовой», 2023 год
Vladey / vladey.net

Илья Овсянников, «Мокрый снег на Дворцовой», 2023 год

На торги также выставлены несколько работ в жанре пейзажа, одна из которых отражает визитную карточку города. На холсте «Мокрый снег на Дворцовой» Ильи Овчинникова изображен Петербург как он есть — вокруг центральной константы Александровская колонна разворачивается наполненное густым серым воздухом пространство. В динамике не детализированных мазков еле узнаются архитектурные декорации, стаффаж отдаленно напоминает людей.

Олег Хвостов, «Пейзаж с озером», 2023 год
Vladey / vladey.net

Олег Хвостов, «Пейзаж с озером», 2023 год

К этому же жанру относится живописное полотно «Пейзаж с озером» Олега Хвостова — бывшего участника группировки «Новые тупые». Сохранив каноничные приемы, найденные в объединении, — упрощение формы, намеренную условность — он обращается к методу авангардистов. В его геометрических образах, простых формах, красочном многообразном колорите прослеживается влияние примитивиста Анри Руссо и русского лубка.

Торги работ аукционного дома «Vladey» пройдут 30 марта.

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