Работы Дмитрия Гутова и совриск петербургских художников уйдут с молотка

Традиционные торги «Vladey» из серии «Все по 100» покажут 51 работу художников из различных регионов России — среди них заявлены 8 живописных, графических и декоративно-прикладных объектов авторов из Петербурга. Рассказываем, на кого обратить внимание среди начинающих художников и какие работы культовых авторов стоит увидеть. Все произведения аукциона представлены по стартовой цене 100 евро.
Дмитрий Гутов, «Почем?», 2016 год
Среди безусловных лидеров мнений представлена концептуальная вариация на культовое полотно старого фламандского мастера Питера Брейгеля Старшего «Художник и знаток» — «Почем?» Дмитрия Гутова, созданная в 2016 году, относится к оригинальной серии работ, внешне напоминающих школьные записки мелом на доске. По словам одной из центральных фигур российской арт-сцены полотно обличает ключевую тенденцию капиталистического общества современности: «Это вопрос нашего времени. Я замечал, что люди у которых астрономическое состояние даже будучи в музее интересуются тем, сколько бы могла стоить работа. Человек подходит к миру, как к товару. Именно поэтому он непрерывно задает этот вопрос».
Иван Тузов, «План на день», 2024 год
Другой любопытный лот это работа участника петербургских Паразитов — мастер пиксель-арта Иван Тузов в этот раз перенес из диджитал измерения в материальное пространство холста ироничный «План на день» 2024 года. На 8-битном экране мотиватор из 7 смертных грехов: «Помимо приятных вещей, которые я делаю за день: работа, забота — поймал себя на мысли, что еще я грешу и не могу не бороться с этим. Получилось такое недосказанное высказывание», — признается художник.
Оксана Афанасьева, «Плакать можно», 2024 год
Помимо живописи на аукционе также представлена керамика — прямиком от выпускницы Академии Штиглица Оксаны Афанасьевой. «Плакать можно» 2024 года — это лирическая смесь фотографий и графики сюрреалиста Мен Рея и «дневниковых» записей о человеческих эмоциях.
Илья Овсянников, «Мокрый снег на Дворцовой», 2023 год
На торги также выставлены несколько работ в жанре пейзажа, одна из которых отражает визитную карточку города. На холсте «Мокрый снег на Дворцовой» Ильи Овчинникова изображен Петербург как он есть — вокруг центральной константы Александровская колонна разворачивается наполненное густым серым воздухом пространство. В динамике не детализированных мазков еле узнаются архитектурные декорации, стаффаж отдаленно напоминает людей.
Олег Хвостов, «Пейзаж с озером», 2023 год
К этому же жанру относится живописное полотно «Пейзаж с озером» Олега Хвостова — бывшего участника группировки «Новые тупые». Сохранив каноничные приемы, найденные в объединении, — упрощение формы, намеренную условность — он обращается к методу авангардистов. В его геометрических образах, простых формах, красочном многообразном колорите прослеживается влияние примитивиста Анри Руссо и русского лубка.
Торги работ аукционного дома «Vladey» пройдут 30 марта.
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