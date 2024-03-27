Работы Айвазовского, Репина, Клюна, Кончаловского и других имен первого эшелона российской арт-сцены прошлого выставлены на торги

Недельный онлайн-аукцион ArtInvestment «Первые имена» представит работы художников, которые, каждый в свое время, определили направление развития отечественного искусства.
Знатоки классического искусства оценят «Крымский пейзаж» Ивана Айвазовского 1863 года — ялтинские виды с высокими соснами, скалами, отдельными каменными валунами и склонами, круто спускающимися к морю оцениваются по действующей ставке в 19 млн рублей. Те же места можно увидеть и на другой работе художника, созданной годом позже — «У берегов Ялты». Еще один пейзаж, представленный на торгах, написан художником-участником «бунта четырнадцати», — исторического саботажа лучших выпускников Академии художеств, отказывающихся от участия в конкурсе на большую золотую медаль к 100-летию институции, — Константином Маковским. Импрессионистическое «Цветущее поле» 1900-х — 1910-х годов оценивается в 3 млн рублей.
Среди других топовых лотов портрет Ильи Репина «Молодой человек в мастерской художника» 1914 года по стартовой цене 10 млн рублей, а также «Псково-Печерский монастырь» Николая Рериха за 2,5 млн рублей. Ранний этап авангарда до 20-х годов на аукционе представлен в сезанническом «Огороде» Петра Кончаловского и «Супрематической композиции» Ивана Клюна.
Вторая половина XX века отмечена произведениями Юло Соостера «Можжевельники» 1963 года, уже реалистических натюрмортами с характерной лепкой формы Натальи Гончаровой «С листьями и кувшином» и «С розовыми цветами», крупноформатным «Карнавалом в Санкт-Петербурге» кисти Михаила Шемякина за 2 млн рублей.
«Практически каждая работа, представленная аукционе “Первые имена”, занимает важное место в истории отечественного искусства. Но работы шестидесятников в последнее время особенно привлекают покупателей. За два года цены на нонконформистов выросли от 50 до 100%, и аукционный дом стремится поддерживать интерес инвесторов и коллекционеров к этому периоду. Вместе с тем мы продолжаем увеличивать диапазон наших предложений и неизменно стремимся показать покупателям что-то новое», — подчеркнул руководитель аукционного дома Artinvestment.ru Егор Молчанов.
Онлайн-аукцион пройдет с 25 по 29 марта.
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