Работы Айвазовского, Репина, Клюна, Кончаловского и других имен первого эшелона российской арт-сцены прошлого выставлены на торги

Знатоки классического искусства оценят «Крымский пейзаж» Ивана Айвазовского 1863 года — ялтинские виды с высокими соснами, скалами, отдельными каменными валунами и склонами, круто спускающимися к морю оцениваются по действующей ставке в 19 млн рублей. Те же места можно увидеть и на другой работе художника, созданной годом позже — «У берегов Ялты». Еще один пейзаж, представленный на торгах, написан художником-участником «бунта четырнадцати», — исторического саботажа лучших выпускников Академии художеств, отказывающихся от участия в конкурсе на большую золотую медаль к 100-летию институции, — Константином Маковским. Импрессионистическое «Цветущее поле» 1900-х — 1910-х годов оценивается в 3 млн рублей.