В экспозицию вошли 100 графических работ из собрания музея и частных коллекций — многие из произведений передвижников показаны широкому кругу впервые. Проект стал продолжением цикла выставок графики XVIII-XX веков из коллекции музея.
Объединенные идеей духовного, мастера второй половины XIX века чаще обращались к остро социальным темам, исторической и религиозной живописи, психологическому не идеализированному портрету — все это способствовало распространению искусства среди публики различных слоев во многих регионах России. Традиционно, на передвижнических выставках показывали живопись, графика и скульптура появлялись редко.
Выставка «Рисунки и акварели передвижников», которая открылась сегодня, 21 марта в Михайловском замке покажет самые характерные и яркие произведения в хронологическом порядке, охватывая все периоды деятельности товарищества — 1870-е, 1880-е и 1890-е годы в контексте становления, расцвета и постепенного угасания активности передвижничества. Среди представленных работ: портреты, пейзажи, бытовой жанр, этюды и эскизы к известным произведениям.
Выставка «Рисунки и акварели передвижников» представлена с 21 марта по 8 июля в Михайловском замке Русского музея на Садовой улице, 2.
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