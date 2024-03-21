Выставка «Рисунки и акварели передвижников», которая открылась сегодня, 21 марта в Михайловском замке покажет самые характерные и яркие произведения в хронологическом порядке, охватывая все периоды деятельности товарищества — 1870-е, 1880-е и 1890-е годы в контексте становления, расцвета и постепенного угасания активности передвижничества. Среди представленных работ: портреты, пейзажи, бытовой жанр, этюды и эскизы к известным произведениям.

Выставка «Рисунки и акварели передвижников» представлена с 21 марта по 8 июля в Михайловском замке Русского музея на Садовой улице, 2.

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