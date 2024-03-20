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Искусство

В МИСПе открываются сразу три выставки живописи петербургских художников

Музей представит работы современной художницы Юлии Сопиной, андеграундную живопись 70-80-х годов Юлии Ивановой, а также покажет ретроспективу творческого наследия Иосифа Зисмана — все проекты откроются в один день, 22 марта.

Юлия Сопина, «Тень от солнца», 2022 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Юлия Сопина, «Тень от солнца», 2022 год 

Юлия Сопина, «Балкон», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Юлия Сопина, «Балкон», 2023 год 

Юлия Сопина, «Подснежники», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Юлия Сопина, «Подснежники», 2023 год 

В основе творческого метода современной петербургской художницы Юлии Сопиной — заигрывание с ностальгическими контекстами и эксперименты с художественной техникой. На выставке «Мифы о жизни» представлены как гиппереалистичные работы, похожие на полароидный снимок во флуоресцентных цветах, так и модернистская игра с композицией на картинах с сентиментальными сюжетами. В экспозицию вошли крупноформатные работы художницы последних лет.

Юлия Иванова, «Автопортрет», 1988 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Юлия Иванова, «Автопортрет», 1988 год

Юлия Иванова, «Цветы», 1979-1980 года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Юлия Иванова, «Цветы», 1979-1980 года

Юлия Иванова, «Набережная», 1996 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Юлия Иванова, «Набережная», 1996 год

Персональная выставка дочери петербургского андеграунда Юлии Ивановой «Растущая из формы» покажет по-настоящему петербургское настроение — здесь и саморефлексия в кубистических портретах, выполненных в сдержанном колорите, и знакомые пейзажи, наполненные динамичным напряжением. Во многом, в живописи Ивановой считывается вдохновение авангардом начала XX века — в частности, работами Натальи Гончаровой.

Иосиф Зисман, «Среднеазиатский мотив», 1960 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Иосиф Зисман, «Среднеазиатский мотив», 1960 год 

Иосиф Зисман, «В Карпатах», 1960 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Иосиф Зисман, «В Карпатах», 1960 год 

Иосиф Зисман, «Автопортрет», 1980 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Иосиф Зисман, «Автопортрет», 1980 год 

В завершении выставочной программы покажут ретроспективу к 110-летию со дня рождения Иосифа Зисмана «Красота безмолвия» — в экспозицию вошли более 80 работ художника различных периодов и техник. В частности, живопись и станковую графику периода середины 30-х до 2000-х годов.

Выставки Юлии Сопиной «Мифы о жизни», Юлии Ивановой «Растущая из формы» и Иосифа Зисмана «Красота безмолвия» представлены с 22 марта по 21 апреля 2024 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков на Набережной канала Грибоедова, 103.

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