В МИСПе открываются сразу три выставки живописи петербургских художников

В завершении выставочной программы покажут ретроспективу к 110-летию со дня рождения Иосифа Зисмана «Красота безмолвия» — в экспозицию вошли более 80 работ художника различных периодов и техник. В частности, живопись и станковую графику периода середины 30-х до 2000-х годов.

Выставки Юлии Сопиной «Мифы о жизни», Юлии Ивановой «Растущая из формы» и Иосифа Зисмана «Красота безмолвия» представлены с 22 марта по 21 апреля 2024 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков на Набережной канала Грибоедова, 103.

0+