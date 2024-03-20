В МИСПе открываются сразу три выставки живописи петербургских художников

Музей представит работы современной художницы Юлии Сопиной, андеграундную живопись 70-80-х годов Юлии Ивановой, а также покажет ретроспективу творческого наследия Иосифа Зисмана — все проекты откроются в один день, 22 марта.
В основе творческого метода современной петербургской художницы Юлии Сопиной — заигрывание с ностальгическими контекстами и эксперименты с художественной техникой. На выставке «Мифы о жизни» представлены как гиппереалистичные работы, похожие на полароидный снимок во флуоресцентных цветах, так и модернистская игра с композицией на картинах с сентиментальными сюжетами. В экспозицию вошли крупноформатные работы художницы последних лет.
Персональная выставка дочери петербургского андеграунда Юлии Ивановой «Растущая из формы» покажет по-настоящему петербургское настроение — здесь и саморефлексия в кубистических портретах, выполненных в сдержанном колорите, и знакомые пейзажи, наполненные динамичным напряжением. Во многом, в живописи Ивановой считывается вдохновение авангардом начала XX века — в частности, работами Натальи Гончаровой.
В завершении выставочной программы покажут ретроспективу к 110-летию со дня рождения Иосифа Зисмана «Красота безмолвия» — в экспозицию вошли более 80 работ художника различных периодов и техник. В частности, живопись и станковую графику периода середины 30-х до 2000-х годов.
Выставки Юлии Сопиной «Мифы о жизни», Юлии Ивановой «Растущая из формы» и Иосифа Зисмана «Красота безмолвия» представлены с 22 марта по 21 апреля 2024 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков на Набережной канала Грибоедова, 103.
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