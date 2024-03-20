Объявлено о запуске новой масштабной просветительской инициативы #вСветеPOSIÉ

Представляя гостям премии, которая прошла в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Posié, издатель The Art Newspaper Russia Ольга Ярутина отметила: «Posié — ювелирный дом и одновременно культурно-просветительский проект компании АЛРОСА. Сегодняшнее мероприятие стало символическим дебютом его новой инициативы #вСветеPOSIÉ, в рамках которой в союзе с ведущими культурными и образовательными институциями страны Дом планирует осуществлять целый ряд программ в области искусства: от исследовательских и реставрационных работ в Эрмитаже, до поддержки молодых ювелирных талантов».