18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Объявлено о запуске новой масштабной просветительской инициативы #вСветеPOSIÉ

Новость прозвучала на церемонии вручения XII ежегодной премии The Art Newspaper Russia, чествующей достижения российской культуры (Премия присуждается в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад»). Название бренда Posié созвучно имени Иеремии Позье, ювелира трех российских императриц, создавшего Большую российскую императорскую корону. Поэтому миссия бренда тесно связана с изучением и возрождением национальной ювелирной и гранильной школы. 

Стартующий этой весной проект #вСветеPOSIÉ в первую очередь займется работой с музейными архивами и личными коллекциями, к участию в нем приглашены историки, искусствоведы, галеристы, российские и международные ювелирные дизайнеры, коллекционеры, эксперты в области ограночного мастерства и образования.

На Ольге Ярутиной украшения из коллекции «Коронации», POSIÉ

На Ольге Ярутиной украшения из коллекции «Коронации», POSIÉ

Кольцо из коллекции «Коронации», POSIÉ

Кольцо из коллекции «Коронации», POSIÉ

Серьги из коллекции «Коронации», POSIÉ

Серьги из коллекции «Коронации», POSIÉ

Представляя гостям премии, которая прошла в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Posié, издатель The Art Newspaper Russia Ольга Ярутина отметила: «Posié — ювелирный дом и одновременно культурно-просветительский проект компании АЛРОСА. Сегодняшнее мероприятие стало символическим дебютом его новой инициативы #вСветеPOSIÉ, в рамках которой в союзе с ведущими культурными и образовательными институциями страны Дом планирует осуществлять целый ряд программ в области искусства: от исследовательских и реставрационных работ в  Эрмитаже, до поддержки молодых ювелирных талантов».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: