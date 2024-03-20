Объявлено о запуске новой масштабной просветительской инициативы #вСветеPOSIÉ

Новость прозвучала на церемонии вручения XII ежегодной премии The Art Newspaper Russia, чествующей достижения российской культуры (Премия присуждается в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад»). Название бренда Posié созвучно имени Иеремии Позье, ювелира трех российских императриц, создавшего Большую российскую императорскую корону. Поэтому миссия бренда тесно связана с изучением и возрождением национальной ювелирной и гранильной школы.
Стартующий этой весной проект #вСветеPOSIÉ в первую очередь займется работой с музейными архивами и личными коллекциями, к участию в нем приглашены историки, искусствоведы, галеристы, российские и международные ювелирные дизайнеры, коллекционеры, эксперты в области ограночного мастерства и образования.
Представляя гостям премии, которая прошла в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Posié, издатель The Art Newspaper Russia Ольга Ярутина отметила: «Posié — ювелирный дом и одновременно культурно-просветительский проект компании АЛРОСА. Сегодняшнее мероприятие стало символическим дебютом его новой инициативы #вСветеPOSIÉ, в рамках которой в союзе с ведущими культурными и образовательными институциями страны Дом планирует осуществлять целый ряд программ в области искусства: от исследовательских и реставрационных работ в Эрмитаже, до поддержки молодых ювелирных талантов».
Комментарии (0)