25 апреля в Русском музее откроется выставка «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу»

В общей сложности повреждения получили 22 произведения таких художников, как Константин Коровин, Зинаида Серебрякова, Филипп Малявин, Николай Рерих, Станислав Жуковский, Валентин Серов, Виктор Борисов-Мусатов. Многие холсты были разорваны, их покрыла стеклянная пыль, в подрамниках застряли осколки стекла. Значительно пострадала мраморная скульптура «Портрет мальчика» Христофора Геворкяна: она разбилась на две части, к тому же необходимо было восстановить мрамор в утратах от мелких сбоин. В числе наиболее пострадавших экспонатов также оказались два полотна Константина Коровина, «Терраса» и «Натюрморт», и картина Анри Шопена «Проводы Ревекки».

Для проведения реставрации шедевры были доставлены в Петербург, где каждый экспонат прошел комплексные лабораторные исследования, необходимые для определения тактики восстановления. Реставрационным партнером проектов Русского музея выступает ПАО «Газпром».