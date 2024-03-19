25 апреля в Русском музее откроется выставка «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу»

В экспозицию войдут работы из собрания Таганрогского художественного музея, которые пострадали от взрыва в июле 2023 года и были отреставрированы петербургскими мастерами.
В общей сложности повреждения получили 22 произведения таких художников, как Константин Коровин, Зинаида Серебрякова, Филипп Малявин, Николай Рерих, Станислав Жуковский, Валентин Серов, Виктор Борисов-Мусатов. Многие холсты были разорваны, их покрыла стеклянная пыль, в подрамниках застряли осколки стекла. Значительно пострадала мраморная скульптура «Портрет мальчика» Христофора Геворкяна: она разбилась на две части, к тому же необходимо было восстановить мрамор в утратах от мелких сбоин. В числе наиболее пострадавших экспонатов также оказались два полотна Константина Коровина, «Терраса» и «Натюрморт», и картина Анри Шопена «Проводы Ревекки».
Для проведения реставрации шедевры были доставлены в Петербург, где каждый экспонат прошел комплексные лабораторные исследования, необходимые для определения тактики восстановления. Реставрационным партнером проектов Русского музея выступает ПАО «Газпром».
В рекордно короткие сроки реставраторы Русского музея не только полностью убрали следы повреждений, но и провели комплексное восстановление шедевров, раскрыв их первоначальный вид и авторский замысел. Мастера устранили прорывы и вытянутости холстов, восстановили прозрачность потускневшего лака, произвели регенерацию поверхности живописи, удалили старые записи и тонировали утраты живописи на заключительном этапе реставрации.
Алла Манилова
генеральный директор Русского музея
Для наших реставраторов работа с произведениями из Таганрогского музея — это совершенно новый опыт восстановления предметов, которые получили повреждения такого характера. Знаменитая реставрационная школа Русского музея, которая известна своим научным подходом, справилась с этим блистательно. Мы благодарим наших партнеров ПАО «Газпром» за всестороннюю помощь. Благодаря их поддержке мы в том числе получили возможность передать бесценный опыт молодым реставраторам, которые участвовали в мастер-классах в рамках проекта «Друзья Петербурга».
25 апреля в рамках IX Международной научно-практической конференции «Нерадовские чтения» в Русском музее откроется выставка «Спасенные шедевры. Русский музей-Таганрогу», на которой будут представлены отреставрированные работы. После выставки произведения вернутся в Таганрог.
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