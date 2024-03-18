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Искусство

«Красный вагон» Ильи и Эмилии Кабаковых вновь откроют для посетителей Главного штаба

Работа относится к ключевому периоду в творчестве Кабаковых, когда художники начали создавать знаменитые «тотальные инсталляции» — масштабные конструкции, организующие собой сложное и насыщенное художественными метафорами пространство. Образ поезда, лежащий в основе инсталляции «Красный вагон», — один из центральных в творчестве авторов, для которых проблемы памяти, отношений человека и времени традиционно представляют большой интерес.

Пресс-служба Государственного Эрмитажа

В Главном штабе завершается реставрация масштабной инсталляции и одной из важнейших работ искусства XX века. Илья и Эмилия Кабаковы впервые показали «Красный вагон» в 1991 году в Дюссельдорфе. В Эрмитаже представлена вторая версия работы, которая была создана в 2008 году для большой ретроспективы художников в московском «Гараже», а затем утопия-метафора СССР была передана в дар Государственному Эрмитажу.

Государственный Эрмитаж

О «Красном вагоне» Ильи и Эмилии Кабаковых:

Три ключевых компонента инсталляции символизируют как этапы исторического развития в целом, так и конкретные периоды в истории СССР. От воодушевленной энергии авангарда (конструктивистская лестница, устремлённая в небо), к утопической упорядоченности и двойной реальности советской повседневности (соцреалистическая живопись, изображающая утопические сцены счастливой жизни внутри и по бортам вагона), и хаосу Перестройки (груда строительного мусора). Отсутствие рельс и колес, банки с краской и строительный мусор заставляют думать, что поезд давно уже не движется, а превратился в своеобразный памятник цивилизации, прекратившей своё существование.

«Когда заходишь внутрь вагона и садишься на лавочку, то переносишься в темное пустое пространство, в глубине которого по стенам расположены картины с образами из утопического советского будущего, звучит музыка 30-60-х годов, образы по стенам вагона подсвечены приглушенным направленным светом снизу», — говорила о работе Эмилия Кабакова. Вновь побывать внутри «Красного вагона» можно уже в начале апреля.

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