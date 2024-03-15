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Искусство

Архитектурная графика, эмоциональное искусство, психологические портреты и интеллектуальные мемы: какие выставки пройдут на «Пушкинской-10» этой весной?

Весну культурный кластер встречает обилием разноплановых проектов как постоянных резидентов арт-центра, так и новых героев петербургской художественной сцены. Все открытия в один день!

Анонс выставки «Закликание птиц»
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Анонс выставки «Закликание птиц»

«Музей нонконформистского искусства» 16 марта представит выставку художников-постоянников «Пушкинской-10» под кураторством искусствоведа Анастасии Пацей «Закликание птиц» — о трансформации внутреннего и внешнего мира, рефлексии перехода времен года.

Ольга Васильева, работа из серии «Временные конструкции», 2021-2023 года
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Ольга Васильева, работа из серии «Временные конструкции», 2021-2023 года

В этот же день, в галерее «Арт-Лига» откроется экспозиция графической серии Ольги Васильевой, фиксирующий городскую архитектуру в ее самом непрезентабельном виде — в обилие строительных лесов. Романтика новых форм знакомых зданий поглотила художницу еще в 2021 году — тогда появилась серия «Временные конструкции». Выставка покажет результаты (30 графических работ) трехлетней работы над циклом.

Глеб Ефремов, портрет из цикла «Истоки»
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Глеб Ефремов, портрет из цикла «Истоки»

Так же 16 марта в Мастерской Полковника (работы которого сейчас представлены в 2 пространствах галереи Marina Gisich) покажут эмоциональную живопись Глеба Ефремова — проект «Истоки» представит смешение стилей и жанров - попытку показать эволюцию, или напротив, деградацию внутреннего мира художника.

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Продолжить знакомство с совриском можно также в пространстве «Рабочий стол», где одновременно с другими проектами, откроется персональная выставка Анны Студентовой. Для молодой художницы характерны динамичные абстрактные композиции и психологическая подоплека в живописи — в марте Студентова покажет портреты, отождествляющие «незримое в человеке».

«Или и Павлов», «Пропала собака»
Изображение предоставлено «Собака.ru» Анатолием Павловым

«Или и Павлов», «Пропала собака»

Выставочные открытия 16 марта завершатся проектом арт-дуэта «Или и Павлов». Художники покажут ретроспективу десятилетия совместной практики на выставке в Navicula Artis. Ожидаем много иронии и еще больше интеллектуальных мемов!

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