В этот же день, в галерее «Арт-Лига» откроется экспозиция графической серии Ольги Васильевой, фиксирующий городскую архитектуру в ее самом непрезентабельном виде — в обилие строительных лесов. Романтика новых форм знакомых зданий поглотила художницу еще в 2021 году — тогда появилась серия «Временные конструкции». Выставка покажет результаты (30 графических работ) трехлетней работы над циклом.