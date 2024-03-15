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Искусство

В KGallery представят книгу-исследование о художнике Сергее Романовиче — ученике Коровина и участнике объединения «Маковец»

Его имя чаще встречается в дискурсе об арт-объединении 1920-х годов «Маковец», которое в свое время гласно охарактеризовалось православным философом Павлом Флоренским как «средоточие возвышенности русской культуры». Во времена революционных художественных группировок и «пощечин общественному вкусу» появилась параллельная концепция духовного искусства — в основе идеи был поиск объективного направления пути.

Сергей Романович, «Автопортрет на красном фоне», 1950-ые года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Царскосельской коллекции»

Сергей Романович, «Автопортрет на красном фоне», 1950-ые года

Сергей Романович, «Моление о чаше», 1950–1960-ые года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Царскосельской коллекции»

Сергей Романович, «Моление о чаше», 1950–1960-ые года

Сергей Романович не отступал от идиллических приоритетов христианского искусства, несмотря на культурную цензуру революционного времени — с 1930-х годов живописец преимущественно писал в стол. До недавнего времени его имя было знакомо только узкому кругу искусствоведов, а развитие и основные черты его творчества были малоизучены.

Сергей Романович, «Орфей в аду», фрагмент композиции, 1920-ые годы
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Царскосельской коллекции»

Сергей Романович, «Орфей в аду», фрагмент композиции, 1920-ые годы

Сергей Романович, «Христос и Никодим», 1950-ые годы
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Царскосельской коллекции»

Сергей Романович, «Христос и Никодим», 1950-ые годы

По случаю 130-летия со дня рождения художника «Царскосельская коллекция» представляет монографическое исследование «"Маковец" Романовича. Исследование творчества художника», презентация которого пройдет галерее KGallery 21 марта. В основу изыскания вошли работы, переданные в собрание музея дочерью художника Натальей Романович. Благодаря этим живописным и графическим произведениям стало возможно разграничить основные вехи в творчестве художника, уточнить датировки и атрибуции, ввести в научный оборот целый ряд произведений и тематических блоков, в том числе ранее не публиковавшиеся работы Романовича 1910-х–1920-х годов, абстрактные рисунки и композиции на сюжеты Страстного цикла. Книгу сопровождают текст Сергея Романовича «О реализме» и выдержки из статей Павла Флоренского, написанных для журнала «Маковец». Основная хронология творческой биографии художника составлена с привлечением новых архивных и библиографических источников.

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