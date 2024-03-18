Выставка о жизни Ленина и его ликах в искусстве открылась в Музее истории религии

Экспозиция поделена на два раздела: «Ленин – жизнь и смерть» охватывает основные биографические вехи жизни вождя, а «Лениниана» рассматривает образ Владимира Ульянова в советском массовом сознании и культуре.

Выставка «Лениниана. Миф и образ» будет открыта с 15 марта по 25 июня 2024 в Музее истории религии на Почтамтской улице, 14.

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