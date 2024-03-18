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Искусство

Выставка о жизни Ленина и его ликах в искусстве открылась в Музее истории религии

«Надо мечтать!», — восклицал красный демиург, провозглашая вековую мистификацию. Крупномасштабный проект «Лениниана. Миф и образ» приурочен к 100-летию со дня смерти «вождя русской революции» и представляет более 200 экспонатов музейного и исторического уровня: живопись, пластику, медали и марки, редкие издания из культурных институций и частного собрания коллекционера Сергея Бугаева. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея истории религии

«Лениниана. Миф и образ» направлена на возобновление интереса к личности партийного лидера: «Задача выставочного проекта — показать Владимира Ленина как культурного героя советского мифа, проследить формирование его образа и тиражирование в произведениях искусства и литературы», — говорит куратор выставки Павел Тугаринов.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея истории религии

Ульянов-Ленин обретает «вечную жизнь» в названиях городов и улиц. Даже в современной России сохраняется пять «ленинских» городов и более 5000 улиц, площадей и парков, а также огромное количество увековечивающих образ Ленина городских памятников, монументов и мемориальных комплексов. Все они являются неотъемлемой частью Ленинианы – неисчислимой совокупности работ советских художников, музыкантов, литераторов, кинематографистов, воспевших в своем творчестве образ навсегда изменившего мир легендарного вождя.

Членский билет № 709 В.И. Ленина как делегата Х съезда РКП(б)
lenin.shm.ru

Членский билет № 709 В.И. Ленина как делегата Х съезда РКП(б)

Экспозиция поделена на два раздела: «Ленин – жизнь и смерть» охватывает основные биографические вехи жизни вождя, а «Лениниана» рассматривает образ Владимира Ульянова в советском массовом сознании и культуре.

Выставка «Лениниана. Миф и образ» будет открыта с 15 марта по 25 июня 2024 в Музее истории религии на Почтамтской улице, 14.

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