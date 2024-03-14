Находка еще почти полвека спустя смогла помочь реставрационному отделу Эрмитажа восстановить эрмитажный комод — по серебряным оригиналам в технике гальванопластики были изготовлены точные копии недостающих золочёных деталей из меди. Разлученные более 2 веков назад комоды впервые экспонируются вместе на выставке «Мебельные раритеты семьи Демидовых. История и реставрация», которая открылась в музее 13 марта.

Выставка «Мебельные раритеты семьи Демидовых. История и реставрация» пройдет в Государственном Эрмитаже с 12 марта по 12 мая на на Дворцовой набережной, 32.

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