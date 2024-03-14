Эрмитажный пережил революцию с потерями, а парный был обнаружен лишь спустя 2 столетия на аукционе наследственных вещей Демидовых из виллы Пратолино в Италии на торгах дома «Sotheby’s».
Кадр с выставки
История декоративно-прикладного предмета искусства начинается в конце XVIII века, когда меценат и промышленник Никита Демидов заказывает комод в стиле рококо в классической технике для русского прикладного искусства той эпохи — маркетри (или наборное дерево). Вместе с ним был создан и другой — парный комод с схожими конструкциями и сюжетными композициями, но с различными вариантами отделки фартуков. Выбор символики и материала непосредственно указывают на то, что мебель была создана в качестве подарка Екатерине II. По каким-то причинам церемония не состоялась, и спустя некоторое время комоды разлучились. Эрмитажный пережил революцию с потерями, а парный был обнаружен лишь спустя 2 столетия на аукционе наследственных вещей Демидовых из виллы Пратолино в Италии на торгах дома «Sotheby’s».
Комод (после реставрации), 1767–1777 годы
Находка еще почти полвека спустя смогла помочь реставрационному отделу Эрмитажа восстановить эрмитажный комод — по серебряным оригиналам в технике гальванопластики были изготовлены точные копии недостающих золочёных деталей из меди. Разлученные более 2 веков назад комоды впервые экспонируются вместе на выставке «Мебельные раритеты семьи Демидовых. История и реставрация», которая открылась в музее 13 марта.
Выставка «Мебельные раритеты семьи Демидовых. История и реставрация» пройдет в Государственном Эрмитаже с 12 марта по 12 мая на на Дворцовой набережной, 32.
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