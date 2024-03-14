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Искусство

Отправляемся в Мурино — вылавливать фантасмагорические контексты! Надежда Бей покажет район в виртуальной реальности на выставке «Да новым мирам»

Один из первых в России проектов в смешанной реальности стартовал 16 февраля в недавно открывшейся фиджитал галерее современного искусства Interactive Gallery — здесь искусственные бетонные коробки станут разноликой цифровой мозаикой в руках медиа-художницы, лауреата премии имени Сергея Курехина в области современного искусства 2022 года. Куратором экспозиции выступила Ксения Макаренко — искусствовед, участница арт-группы Parazit.

Фото экспозиции
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Ксенией Макаренко

Фото экспозиции

«В работах я тщательно выстраиваю хаос пространства, пытаюсь собрать в единую структуру обломки из обеих реальностей. Из образов и символов я связываю особый лабиринт, погрузиться в который можно на разную, индивидуально необходимую глубину, и вынырнуть из него с ещё большей эмпатией к окружающему миру и людям», — признается художница и приоткрывает завесу тайны VR-мира.

Надежда Бей, «Жизнь прорастает сквозь беспорядок»
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Ксенией Макаренко

Надежда Бей, «Жизнь прорастает сквозь беспорядок»

В рамках выставки будет показан перформанс Надежды Бей «Мирмекод», который пройдет одновременно в двух реальностях – на площадке VR Interactive и на платформе VR-Chat. Увидеть экспозицию можно до 17 мая.

Персональная выставка Надежды Бей «Да новым мирам» пройдет в Interactive Gallery с 16 февраля по 17 мая на Набережной реки Мойки, дом 37.

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