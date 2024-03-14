В рамках выставки будет показан перформанс Надежды Бей «Мирмекод», который пройдет одновременно в двух реальностях – на площадке VR Interactive и на платформе VR-Chat. Увидеть экспозицию можно до 17 мая.

Персональная выставка Надежды Бей «Да новым мирам» пройдет в Interactive Gallery с 16 февраля по 17 мая на Набережной реки Мойки, дом 37.

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