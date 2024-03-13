Эрмитажная коллекция пополнилась двумя вазами-ритонами из частной коллекции

Ранее музей приобрел бюст императора Александра I работы Христиана Рауха, мраморный бюст Микеланджело Буонарроти работы скульптора Джованни Антонио Дозио и другие произведения искусства из собрания мецената и давнего покровителя институции Юрия Абрамова.
Джованни Антонио Дозио, портрет скульптора Микеланджело Буонарроти, вторая половина XVI века
Последним пополнением стали две вазы-ритоны, выполненные из красного стекла — такой цвет мог получиться только в случае добавления частичек золота, которые под воздействием температуры добавляли материалу различные оттенки рубинового. Стеклянные сосуды, вмонтированные в латунную оправу в виде головы барана и укреплены на латунном овальном постаменте. Они украшены разными видами шлифованного и резного орнамента. Изделия были созданы на Императорском стеклянном заводе.
Ваза-ритон, Императорский стеклянный завод, 1820-е годы
Образ вазы-ритона берет истоки из греческой мифологии, где имел символическое значение рога изобилия и служил атрибутом богини мира Эйрены и бога богатства Плутоса. Согласно легендам, Зевс был вскормлен молоком божественной козы Амалфеи, сломанный рог которой впоследствии бог превратил в источник плодов и цветов.
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