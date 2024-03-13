Эрмитажная коллекция пополнилась двумя вазами-ритонами из частной коллекции

Последним пополнением стали две вазы-ритоны, выполненные из красного стекла — такой цвет мог получиться только в случае добавления частичек золота, которые под воздействием температуры добавляли материалу различные оттенки рубинового. Стеклянные сосуды, вмонтированные в латунную оправу в виде головы барана и укреплены на латунном овальном постаменте. Они украшены разными видами шлифованного и резного орнамента. Изделия были созданы на Императорском стеклянном заводе.