Культурный кластер во Владивостоке строят на сопке Орлиное гнездо — это высочайшая точка исторической части города. Доминантой кластера станут филиал Мариинского театра с рассчитанным на 1 300 зрителей залом и новый музейный комплекс с отделениями Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа и Приморской картинной галереи.

Музейный и театральный комплекс на берегу реки Искитимка в Кемерове реализуется в стиле деконструктивизма. Здесь появятся музей и центр искусств с мастерскими, а также зрительный зал на 950 мест. Свои филиалы в кластере откроют Мариинский театр и Русский музей.

В Калининграде появится целый город искусств — он займет территорию на острове Октябрьский. Проект подразумевает строительство 14 объектов, главный из которых — филиал Третьяковской галереи: открыть обещают уже в июне. Свой филиал в рамках кластера откроет Большой театр: в качестве референсов для здания называют нос корабля, изгиб виолончели и пуанты балерины. Зал, в котором можно будет увидеть постановки Большого, рассчитан на 950 мест.

Еще один кластер построят в Севастополе. Он будет состоять из Театра оперы и балета и нового музейного комплекса — с выставочным пространством, мультихранилищем, а также реставрационным, креативным и медийными центрами. О резидентах кластера не сообщается, однако, как пишет «Нож», авторы проекта рассчитывают на то, что со временем музей «достигнет уровня Третьяковки и Эрмитажа».