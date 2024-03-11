Архив художника уже 50 лет помогает концептуалистам зафиксировать и задокументировать контекст — с легкой руки кураторов экспонат превращается в «хранителя материальных следов» истории, рупором голоса настоящего и тех тенденций, которые его окружают.
Автопортрет Анатолия Павлова с работой «У — шлепок»
Что в эпоху метамодернизма можно с уверенностью отнести к приметам времени? Ответ прост — мемы! Сейчас сравнение «единицы значимой для культуры информации» с моралями Антона Чехова уже никого не удивит. Встречаем выставку «Ретроспектива Или и Павлова», которая откроет тенденции новейшей эпохи в галерее Navicula Artis 16 марта.
Кирилл Или, Анатолий Павлов, «Пропала собака»
Проект петербургского арт-дуэта Кирилла Или и Анатолия Павлова под кураторством Ильи Крончева-Иванова предлагает погрузиться в мир экспериментов и поиска художественного кода через ироничные арт-объекты — симулякры настоящего времени. «Архив выступает инструментом критического «подрыва» деятельности художников, предоставляя возможность переосмысления их уже восьмилетней совместной практики», — отмечает Крончев-Иванов.
Выставка «Ретроспектива Или и Павлова» открыта с 16 марта по 21 апреля 2024 года в галерее Navicula Artis на Пушкинской улице, 10.
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