Проект петербургского арт-дуэта Кирилла Или и Анатолия Павлова под кураторством Ильи Крончева-Иванова предлагает погрузиться в мир экспериментов и поиска художественного кода через ироничные арт-объекты — симулякры настоящего времени. «Архив выступает инструментом критического «подрыва» деятельности художников, предоставляя возможность переосмысления их уже восьмилетней совместной практики», — отмечает Крончев-Иванов.

Выставка «Ретроспектива Или и Павлова» открыта с 16 марта по 21 апреля 2024 года в галерее Navicula Artis на Пушкинской улице, 10.

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