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Искусство

В Русском музее открылась выставка работ певца «серебряного века» искусства Мстислава Фармаковского

Фармаковский внес значительный вклад в изучение музееведения и открытиям в области реставрации, хранения и учета экспонатов. Однако, творческое наследие известного историка искусств и бывшего главного хранителя Русского музея до недавнего времени было почти не изучено.

Мстислав Фармаковский, «Тропический пейзаж», вторая половина 1900-х
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Мстислав Фармаковский, «Тропический пейзаж», вторая половина 1900-х

Он начинал как археолог, но во время обучения в Дюссельдорфе в Королевской Прусской Академии художеств пристрастился к искусству: «Я твердо иду по избранному пути художника». Живя в Париже Фармаковский знакомится с Николаем Гумилевым, создает вместе с ним журнал «Sirius» и даже публикует в нем стихотворение «На руке его много блестящих колец…» — так дебютирует муза «серебряного века» Анна Ахматова. Вернувшись в Петербург художник надолго забывает творчество, в советские годы он снова обращается к научной деятельности.

Мстислав Фармаковский, «Портрет В.Е. Фармаковской», 1920-е года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Мстислав Фармаковский, «Портрет В.Е. Фармаковской», 1920-е года

Проект «Мстислав Владимирович Фармаковский. К 150-летию художника» представит живопись, графику и архивные материалы, в том числе и рукописный историко-бытовой журнал «Чугунная шляпа» — всего около 15 произведений искусства. В выставке примут участие также работы из коллекции Русского музея: «Автопортрет» 1920 года, портрет жены Веры Евгеньевны Фармаковской 1920-х готов, а также небольшой пейзаж «Река Которосль» 1933 года.

Выставка «Мстислав Владимирович Фармаковский. К 150-летию художника» открыта с 15 марта по 13 мая 2024 года в Михайловском дворце Русского музея на Инженерной улице, 4.

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