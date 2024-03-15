В Русском музее открылась выставка работ певца «серебряного века» искусства Мстислава Фармаковского

Проект «Мстислав Владимирович Фармаковский. К 150-летию художника» представит живопись, графику и архивные материалы, в том числе и рукописный историко-бытовой журнал «Чугунная шляпа» — всего около 15 произведений искусства. В выставке примут участие также работы из коллекции Русского музея: «Автопортрет» 1920 года, портрет жены Веры Евгеньевны Фармаковской 1920-х готов, а также небольшой пейзаж «Река Которосль» 1933 года.

Выставка «Мстислав Владимирович Фармаковский. К 150-летию художника» открыта с 15 марта по 13 мая 2024 года в Михайловском дворце Русского музея на Инженерной улице, 4.

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