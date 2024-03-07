Павел Бережной, Екатерина Богатов и другие покажут свои работы в «Третьем месте». Они будут созданы в рамках резиденции для мультимедийных художников

Ольга Звагольская

основатель культурного пространства «Третье место» о резиденции:

Выставка первого потока Third Place Residence вовлекла прогрессивных и талантливых представителей арт-индустрии, тем самым мотивируя нас продолжить этот амбициозный эксперимент с резиденцией в старинном особняке, где история, архитектура и современное искусство соединяются воедино. Второй поток резиденции Third Place показал еще больший отклик от представителей арт-сообщества из самых разных уголков России: заявки на участие подали 158 художников и объединений. Мы убеждены, что проект “Песочница и облака” подарит путевку в жизнь молодым авторам и станет заметным и очень важным событием культурной повестки нашей страны.