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Искусство

Павел Бережной, Екатерина Богатов и другие покажут свои работы в «Третьем месте». Они будут созданы в рамках резиденции для мультимедийных художников

«Песочница и облака» станет второй арт-резиденцией для молодых художников со всей страны. Под руководством генеративного художника, идеолога проекта и куратора резиденции Артема Мороза авторы попробуют выразить свое ощущение детских мечтаний и воспоминаний.

DE1000
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

DE1000

Ольга Звагольская

основатель культурного пространства «Третье место» о резиденции:

Выставка первого потока Third Place Residence вовлекла прогрессивных и талантливых представителей арт-индустрии, тем самым мотивируя нас продолжить этот амбициозный эксперимент с резиденцией в старинном особняке, где история, архитектура и современное искусство соединяются воедино. Второй поток резиденции Third Place показал еще больший отклик от представителей арт-сообщества из самых разных уголков России: заявки на участие подали 158 художников и объединений. Мы убеждены, что проект “Песочница и облака” подарит путевку в жизнь молодым авторам и станет заметным и очень важным событием культурной повестки нашей страны.

Камила Юсупова
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

Камила Юсупова

Стать резидентом могли художники в возрасте от 18 до 35 лет из любых регионов России. Критерием отбора, участие в котором приняли 158 независимых диджитал-художников и объединений, стали мультидисциплинарность и симбиоз медиумов авторов. По итогам опен-колла в резиденции примут участие Екатерина Богатов, Татьяна Яковлева, Елена Мухаметова, Tanya Mist, Валерия Рыбакова, Евдокия Дергилева, Павел Бережной и Григорий Федосеев. Результатом работы станет масштабная выставка в особняке Гурьевых-Нарышкиных, открытие которой запланировано на 3 апреля — об этом с редакцией «Собака.ru» поделились эксклюзивно.

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