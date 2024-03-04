Ритуальные таинства, кости, зиккураты и пляска смерти: в Петербурге открылся музей имени Эрика Железкера

Васильевский остров стал местом силы молодого петербургского художника, знакомого по повторяющемуся симбиозу «низменной» фактуры и культовых артефактов. Именно здесь открывается «Мемориальный Музей-Мастерская Эрика Железкера», который расскажет о его источниках вдохновения и внутренней смерти.
Сам Железкер окрестил последний год своей жизни «черным периодом» — с весны 2023 года традиционный яркий колорит сменился монохромной мрачностью, наивный экспрессионизм — графическими композициями в духе Иеронима Босха и Альбрехта Дюрера. Аллюзии к смерти, ритуальным мотивам и действиям — это рефлексия на актуальную действительность. Он закрашивал себя и свои вещи чёрным цветом, посещал кладбища, поджигал предметы, организовывал эпатажные перформансы с черной краской, создавал работы-фантазии о жизни после смерти в загробном мире в стиле средневекового сюра.
В музее, который открылся 25 февраля, собраны объекты и произведения, оформленные в различных медиумах — от концептуальных носителей текстуальной информации до видео, от графических работ до объектов материальной культуры, связанных с чёрным периодом Эрика Железкера — личные вещи, спортинвентарь, высокие зиккураты. В собрании музея около 20 экспонатов, среди которых предметы из личного архива художника.
Кураторы и основатели музея:
Концепция музея изначально связана с идеей смерти. Английское слово «музей» скрывается в слове «мавзолей». Оба места охраняют своих обитателей, то есть мертвых. За Петербургом давно закреплен лейбл «музейной столицы». Именно здесь появился первый в России музей — кунсткамера, а на сегодняшний день насчитывается более 230 учреждений подобного типа. Петербург — это город мёртвых, склеп, построенный на костях. Открывая в Петербурге мемориальный музей Эрика Железкера, с одной стороны, мы расширяем культурную географию музейной столицы, а с другой, ставим под вопрос институциональную сущность музеев.
Посетить музей можно только по выходным дням по регистрации в телеграм-боте.
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