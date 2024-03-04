Ритуальные таинства, кости, зиккураты и пляска смерти: в Петербурге открылся музей имени Эрика Железкера

Иван Наумов, Илья Крончев-Иванов, Вероника Минаева

Кураторы и основатели музея:

Концепция музея изначально связана с идеей смерти. Английское слово «музей» скрывается в слове «мавзолей». Оба места охраняют своих обитателей, то есть мертвых. За Петербургом давно закреплен лейбл «музейной столицы». Именно здесь появился первый в России музей — кунсткамера, а на сегодняшний день насчитывается более 230 учреждений подобного типа. Петербург — это город мёртвых, склеп, построенный на костях. Открывая в Петербурге мемориальный музей Эрика Железкера, с одной стороны, мы расширяем культурную географию музейной столицы, а с другой, ставим под вопрос институциональную сущность музеев.