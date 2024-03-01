В экспозицию, приуроченную к 100-летию выдающегося режиссера мирового кино, войдут портреты режиссера и рабочие моменты съемок, афиши и рисунки к фильмам, а также различные предметы, связанные с Сергеем Параджановым — из коллекций «Росфото», московского Музея кино и музея имени режиссера в Ереване.
Фильмы Сергея Параджанова «Тени забытых предков» (1965) и «Цвет граната» (1968) не только принесли ему мировую известность, но и внесли большой вклад в кинематограф в целом. «Наверное, кроме языка кино, предложенного Гриффитом и Эйзенштейном, мировое кино ничего революционно нового не открыло до "Цвета граната"», — говорил о Параджанове оператор и режиссер Михаил Вартанов. Как художник Параджанов оставил после себя большое количество рисунков, коллажей, ассамбляжей, инсталляций, мозаик, кукол, шляп, картин, скульптур и других поделок. Многие из них хранятся в Доме-музее Параджанова в Ереване, другие находятся в частных собраниях.
На кадрах Юрия Мечитова, фотографа и автора фотокниги «Сергей Параджанов. Хроника диалога», — жизнь режиссера в легендарной квартире на улице Котэ Месхи в Тбилиси, ставшей в 1980-х местом притяжения для деятелей культуры всего Советского Союза. Также он запечатлел процесс съемки фильмов «Легенда о Сурамской крепости» и «Арабески на тему Пиросмани».
Серия фотографий художника-фотографа киностудии «Ленфильм» Елены Карусаар подробно рассказывает о создании последней картины Параджанова «Ашик-Кериб». Черно-белые отпечатки, выполненные Карусаар для рекламы и продвижения фильма в прокате, передают атмосферу, царившую на съемках, и погружают в удивительный мир предметов, тканей и фактур, преобразивших одноименную сказку Лермонтова.
Елена Карусар. Актер Юрий Мгоян, сцена из фильма «Ашик-Кериб»
К выставке «Рядом с Параджановым» приурочена публичная программа — с лекциями, кураторскими экскурсиями и мастер-классами. 28 марта писатель, культуролог и киновед расскажет о видовых признаках поэтического кинематографа, а также о том, что художественный жест в нем выполняет функцию, сопоставимую с той, которая в драматическом или «прозаическом» фильме отводится сюжетному событию. 11 апреля киновед Дмитрий Бакиров объяснит, в чем заключается уникальный киноязык Сергея Параджанова.
А 30 марта и 13 апреля в «Росфото» можно будет попробовать себя в коллаже — не просто с точки зрения декоративно-прикладного искусства, но как практике рефлексии и самоисследования. В рамках мастер-классов участники создадут свои работы на свободную тему с использованием любых материалов и элементов: живопись, фотография, текст, графика.
Выставка «Рядом с Параджановым» будет открыта с 15 марта в выставочном центре «Росфото» на Большой Морской улице, 25.
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