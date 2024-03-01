Фильмы Сергея Параджанова «Тени забытых предков» (1965) и «Цвет граната» (1968) не только принесли ему мировую известность, но и внесли большой вклад в кинематограф в целом. «Наверное, кроме языка кино, предложенного Гриффитом и Эйзенштейном, мировое кино ничего революционно нового не открыло до "Цвета граната"», — говорил о Параджанове оператор и режиссер Михаил Вартанов. Как художник Параджанов оставил после себя большое количество рисунков, коллажей, ассамбляжей, инсталляций, мозаик, кукол, шляп, картин, скульптур и других поделок. Многие из них хранятся в Доме-музее Параджанова в Ереване, другие находятся в частных собраниях.

На кадрах Юрия Мечитова, фотографа и автора фотокниги «Сергей Параджанов. Хроника диалога», — жизнь режиссера в легендарной квартире на улице Котэ Месхи в Тбилиси, ставшей в 1980-х местом притяжения для деятелей культуры всего Советского Союза. Также он запечатлел процесс съемки фильмов «Легенда о Сурамской крепости» и «Арабески на тему Пиросмани».