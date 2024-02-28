К образам Пикассо обращался и следующий художник, представленный на будущем аукционе — Михаил Шемякин с литографией из цикла «Трансформация Пикассо» 1991 года. Лидирующая ставка у лота — 48 тысяч рублей.

Среди лотов на аукционе представлены и авангардные литографии Михаила Ларионова из книги основоположника «Заумной речи» Алексея Крученых «Помада» 1913 года и работа Кирилла Зданевича «Компрес из женщины» 1918 года.

Также на торгах можно увидеть неофициальных советских художников, среди которых — «Распятие» сведрловского художника Брусиловского Миши. Работа, написанная маслом, отсылает к лепке цветом близкой к русскому экспрессионизму. Фрагментарность рисунка больше отходит к аналитическому искусству Филонова. Лот выставлен по лидирующей ставке 360 тысяч рублей.

Другой лот аукциона — петербургская картина Арона Зинштейна «Каток» 1984 года. Его называли «русским Матиссом» за любовь к игре с колоритом гуаши и фигуративностью на грани с абстракцией. Лидирующая ставка — 65 тысяч рублей.