Аукционный дом «Литфонд» проведет торги по случаю Международного женского дня. Среди лотов раритеты — литография Пабло Пикассо, работы Михаила Ларионова, Кирилла Зданевича и Михаила Шемякина, иконы старообрядческой иконописной школы, редкие живописные и графические работы Виталия Воловича.
Пабло Пикассо, «Художник и модель», 1954 год
Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», особое место в каталоге занимает знаковые мастера и тема, к которой часто обращался Пикассо — «Художник и модель». Одноименная литография 1954 года относится в зрелому этапу творчества кубиста — послевоенному времени. Интерес именно этого экземпляра заключен в собственноручной подписи мастера и даты, подлинность которых подтверждена экспертизой.
К образам Пикассо обращался и следующий художник, представленный на будущем аукционе — Михаил Шемякин с литографией из цикла «Трансформация Пикассо» 1991 года. Лидирующая ставка у лота — 48 тысяч рублей.
Среди лотов на аукционе представлены и авангардные литографии Михаила Ларионова из книги основоположника «Заумной речи» Алексея Крученых «Помада» 1913 года и работа Кирилла Зданевича «Компрес из женщины» 1918 года.
Также на торгах можно увидеть неофициальных советских художников, среди которых — «Распятие» сведрловского художника Брусиловского Миши. Работа, написанная маслом, отсылает к лепке цветом близкой к русскому экспрессионизму. Фрагментарность рисунка больше отходит к аналитическому искусству Филонова. Лот выставлен по лидирующей ставке 360 тысяч рублей.
Другой лот аукциона — петербургская картина Арона Зинштейна «Каток» 1984 года. Его называли «русским Матиссом» за любовь к игре с колоритом гуаши и фигуративностью на грани с абстракцией. Лидирующая ставка — 65 тысяч рублей.
Еще один свердловский художник представлен на аукционе редким альбомом — коллекционной папкой из серии «Женщины и монстры» руки Виталия Воловича. На 51 листе изображена аллегория эротических отношений и неоднозначная роль мужчины в этих образах: «Мастер видит мужчину с позиций ценностей духовной культуры, в эротике репрезентируемых именно женщиной, чье реконструируемое мнение оказывается отправным в авторском видении монструозности мужчины», — отмечают в «Литфонде».
В продолжение темы мастеров из Свердловской области среди лотов выставлена открытка, выполненная в наивном лубочном стиле на рубеже 1990-2000-х годов, «Женщины, 8 марта…» от Старика Букашкина и «Картинника». На юмористической открытке изображена дама червей с четверостишием, расположенным классическим для Евгения Малахина образом — снизу вверх.
Женская тема среди лотов заметна и в следующем редком лоте — сумочке-клатч «San Blas Swarovski», выполненной в Австрии в конце XX — начале XXI веков. Инкрустированный знаменитыми кристаллами клатч создан по заказу бренда Сан Блас. Лидирующая ставка — 9 тысяч рублей.
Еще один раздел, полно представленный на аукционе — православная иконопись, представляющая собой синтез допетровского и Нового времени. «Чудесное явление Богоматери русским воинам в Августовском лесу» 1915 года представляет собой распространенный сюжет первой половины XX века, основанный на мистическом явлении Девы Марии войскам после Августовского сражения на реке Неман. Стартовая цена лота — 460 тысяч рублей. Редкой находкой станет старообрядческая икона «Воскресение Христово с двунадесятыми праздниками» Невьянской школы, написанная в 1860-1870 годах. Из особенностей этой школы можно выделить ориентацию на иконографию конца XVI — начала XVII веков, но и обращение к стилистике барокко и классицизма. Отличается тонкостью письма, декоративностью и обилием золота. Лидирующая ставка — 380 тысяч рублей.
Крест Напрестольный Семидревный, конец XIX — начало XX века
Религиозную тему продолжит редкость из Палестины — «Крест Напрестольный Семидревный», инкрустированный частицей Креста Господня, выполненной в виде ромбической вставки. Необычный Крест семи древ выполнен с 6 деревянными вставками, изготовленными из Библейских Деревьев. Лидирующая ставка на лот — 600 тысяч руб.
Торги раритетов пройдут 2 и 7 марта. Ставки на все лоты стартуют от 1 рубля.
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