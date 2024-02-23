Эрмитаж оцифрует всю музейную коллекцию до конца 2025 года

Работа по оцифровке ведется уже десять лет, в конце следующего года Эрмитаж планирует закончить начатое. На нынешний год музей выделил на эти работы почти 45 млн рублей. Об этом сообщает «Деловой Петербург». «Фотосъемка, сканирование и последующая обработка электронных изображений, подготовка и ввод детального описания музейных предметов, сопровождение обеспечивающих их хранение серверов — это кропотливый труд, время и технические ресурсы», — цитирует пресс-службу Эрмитажа издание.

Суммарно за 10 лет Эрмитаж уже потратил на создание каталога 334 млн рублей. Поставщика услуг и в этом году, и в прошлые периоды выбирали с помощью прямой закупки. За все это время уже обновлены электронные ресурсы — специальные разделы "Цифровая коллекция» и «Виртуальный визит» на официальном сайте музея, просветительский онлайн–проект «Эрмитажная академия» и портал collections.hermitage.ru.

В начале февраля мы рассказывали о том, что Эрмитаж отреставрирует картину Лукаса Кранаха Старшего «Венера и Амур». Полотно начала XVI века восстановят на средства, полученные от продажи арт-токенов.