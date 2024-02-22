В музее Анны Ахматовой покажут отголоски авангарда в работах Павла Кондратьева

«У художника должны быть глаза» — так любил говорить Павел Кондратьев, перефразируя «филоновский завет».
Павел Кондратьев
Верный протеже авангардиста Павла Филонова продолжил художественный метод «аналитического искусства», но так и не встал в одну строчку с более известными современниками — при жизни у Павла Кондратьева была лишь одна персональная выставка. Продолжая развивать теорию «прибавночного элемента» Малевича в 1960-х годах, Кондратьев вместе с Владимиром Стерлиговым изобрел «прямо-кривую».
Павел Кондратьев
Представленная на выставке самая известная серия художника — «чукотский» цикл — появилась как результат введения нового сферического, криволинейного пространства. Увидеть эти и другие работы уже можно — выставка «Современность Павла Кондратьева» открыта в Фонтанном доме с 22 февраля. Экспозиция объединяет живопись, графику и архивные материалы из собрания музея и тринадцати частных коллекций.
Выставка «Современность Павла Кондратьева» пройдет с 22 февраля по 5 мая в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме на Литейном проспекте, 53.
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