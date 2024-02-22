В музее Анны Ахматовой покажут отголоски авангарда в работах Павла Кондратьева

Представленная на выставке самая известная серия художника — «чукотский» цикл — появилась как результат введения нового сферического, криволинейного пространства. Увидеть эти и другие работы уже можно — выставка «Современность Павла Кондратьева» открыта в Фонтанном доме с 22 февраля. Экспозиция объединяет живопись, графику и архивные материалы из собрания музея и тринадцати частных коллекций.

Выставка «Современность Павла Кондратьева» пройдет с 22 февраля по 5 мая в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме на Литейном проспекте, 53.

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