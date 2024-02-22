В 2007 году «яйцо Ротшильда» ушло с молотка на аукционе Christie’s — за 18,5 миллиона долларов его приобрел коллекционер Александр Иванов. Несколько лет оно хранилось в Музее Фаберже, а в 2014-м, в год 250-летия Эрмитажа, было подарено музеем. Теперь его специалисты работают над восстановлением главной функции яйца — «кукареканьем» петушка, который появлялся из яйца в конце каждого часа и издавал характерные звуки.