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Искусство

В Эрмитаже реставрируют уникальное «яйцо Ротшильда» — впервые в истории

Это одно из самых сложных и дорогих ювелирных изделий фирмы Фаберже — яйцо-часы, получившее свое название по фамилии семьи,  которая им владела. Оно единственное в своем роде и не имеет предназначения: не пасхально и не императорское яйцо было изготовлено в 1902 году по заказу Беатрисы Эфрусси как подарок на помолвку ее младшего брата Эдуарда Ротшильда.

"Часы-яйцо Ротшильда". Часы работы фирмы Фаберже, принадлежавшие барону Эдуарду Ротшильду (1868-1949), 1902 год
Государственный Эрмитаж

"Часы-яйцо Ротшильда". Часы работы фирмы Фаберже, принадлежавшие барону Эдуарду Ротшильду (1868-1949), 1902 год

В 2007 году «яйцо Ротшильда» ушло с молотка на аукционе Christie’s — за 18,5 миллиона долларов его приобрел коллекционер Александр Иванов. Несколько лет оно хранилось в Музее Фаберже, а в 2014-м, в год 250-летия Эрмитажа, было подарено музеем. Теперь его специалисты работают над восстановлением главной функции яйца — «кукареканьем» петушка, который появлялся из яйца в конце каждого часа и издавал характерные звуки.

Государственный Эрмитаж

«Этот механизм — уникальная, совершенно новая для меня конструкция. Необычны движения петушка: они не похожи ни на традиционные механические шкатулки с двигающимися птицами, ни на английский вариант таких игрушек, ни на швейцарский. Алгоритм действия яйца Ротшильда понятен, но, как заставить его действовать, пока не ясно», — приводит The Art Newspaper слова заведующего лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа Михаила Гурьева.

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