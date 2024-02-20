Ольга Звагольская

основатель культурного пространства «Третье место»

Вторая резиденция, получившая название “Песочница и облака”, которая посвящена исследованию границ между материальным и цифровым мирами через призму детских воспоминаний и мечтаний, также предоставит финалистам oпен-колла широкие возможности. Участники получат грант, мы обеспечим логистику и проживание. Но главное – мы дадим возможность окунуться в атмосферу современного искусства и погрузиться в процесс создания работ, не отвлекаясь на внешние факторы, находясь в творческом комьюнити – окружении единомышленников и опытных наставников.