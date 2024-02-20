18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Third Place Residence объявляет новый опен-колл среди мультимедийных художников

Успех первой экспозиции спровоцировал волну интереса ко второму потоку — «Третье место» запускает новый опен-колл на участие во второй резиденции мультимедийных художников «Песочница и облака».

Особняк Лопухиных-Нарышкиных
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

Особняк Лопухиных-Нарышкиных

В Третьем месте завершается выставка по итогам первой арт-резиденции цифрового искусства «Микрокосм цифр». 8 современных художников, попавших в первый поток, показали свои вселенные: Дарья Захарова с голографической инсталляцией 12 цветов и московский дуэт DE1000, представляющий сайт-специфик работу из проекции особняка Лопухиных и Нарышкиных и биоморфной скульптуры — итоги резиденции смогли увидеть более 5000 посетителей. Куратором экспозиции стал ментор и идеолог резиденции Артем Мороз — генеративный и аудиовизуальный художник. Выставку продлили до 10 марта.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

Успех первой экспозиции спровоцировал волну интереса ко второму потоку — «Третье место» запускает новый опен-колл на участие во второй резиденции мультимедийных художников «Песочница и облака». Тема посвящена исследованию связи между прошлым и будущем, а также детским воспоминаниям и мечтам. Прием заявок завершится 1 марта.

Ольга Звагольская

основатель культурного пространства «Третье место»

Вторая резиденция, получившая название “Песочница и облака”, которая посвящена исследованию границ между материальным и цифровым мирами через призму детских воспоминаний и мечтаний, также предоставит финалистам oпен-колла широкие возможности. Участники получат грант, мы обеспечим логистику и проживание. Но главное – мы дадим возможность окунуться в атмосферу современного искусства и погрузиться в процесс создания работ, не отвлекаясь на внешние факторы, находясь в творческом комьюнити – окружении единомышленников и опытных наставников.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: