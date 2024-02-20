Успех первой экспозиции спровоцировал волну интереса ко второму потоку — «Третье место» запускает новый опен-колл на участие во второй резиденции мультимедийных художников «Песочница и облака».
Особняк Лопухиных-Нарышкиных
В Третьем месте завершается выставка по итогам первой арт-резиденции цифрового искусства «Микрокосм цифр». 8 современных художников, попавших в первый поток, показали свои вселенные: Дарья Захарова с голографической инсталляцией 12 цветов и московский дуэт DE1000, представляющий сайт-специфик работу из проекции особняка Лопухиных и Нарышкиных и биоморфной скульптуры — итоги резиденции смогли увидеть более 5000 посетителей. Куратором экспозиции стал ментор и идеолог резиденции Артем Мороз — генеративный и аудиовизуальный художник. Выставку продлили до 10 марта.
Успех первой экспозиции спровоцировал волну интереса ко второму потоку — «Третье место» запускает новый опен-колл на участие во второй резиденции мультимедийных художников «Песочница и облака». Тема посвящена исследованию связи между прошлым и будущем, а также детским воспоминаниям и мечтам. Прием заявок завершится 1 марта.
основатель культурного пространства «Третье место»
Вторая резиденция, получившая название “Песочница и облака”, которая посвящена исследованию границ между материальным и цифровым мирами через призму детских воспоминаний и мечтаний, также предоставит финалистам oпен-колла широкие возможности. Участники получат грант, мы обеспечим логистику и проживание. Но главное – мы дадим возможность окунуться в атмосферу современного искусства и погрузиться в процесс создания работ, не отвлекаясь на внешние факторы, находясь в творческом комьюнити – окружении единомышленников и опытных наставников.
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