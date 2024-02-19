«Я люблю Галу больше матери»: как муза Сальвадора Дали создала его арт-империю?

Елена Дьяконова и Сальвадор Дали

«Я люблю Галу больше матери, больше отца, больше Пикассо и даже больше денег».

Из «Дневника одного гения» Сальвадора Дали

Елена Дьяконова, или, как мы все ее знаем, Гала, стала для Дали всем — музой, женой, менеджером, матерью, дочерью. После случайной встречи с юным Сальвадором она оставит мужа и проведет всю свою жизнь рядом с новым возлюбленным. Они зарегистрируют свой брак в каждой новой стране, в которой побывают. Дали не только посвятит ей свои полотна, но и будет подписывать их обоими именами: Gala Dali. А после смерти своей любимой жены Дали быстро потеряет рассудок, больше не сможет писать и угаснет, так и не научившись жить без нее. Кто же эта женщина, создавшая Дали и остававшаяся в тени своего гения?

Всю жизнь она творила мифы о себе, и биография Галы также полна загадок. По версии самой Елены Дьяконовой, она родилась в Казани в 1894 году в семье Ивана Дьяконова, чиновника Министерства сельского хозяйства. В 1905 году отец умер, и оставшаяся с четырьмя детьми мать вышла замуж за московского адвоката еврейского происхождения Дмитрия Гомберга.

Однако, во-первых, такого министерства в Казани в то время не существовало вовсе. А во-вторых, сложно поверить, что вдова из провинциального города с четырьмя детьми вдруг удачно выходит замуж за преуспевающего адвоката. Существует альтернативная версия о том, что все четверо детей были рождены от Гомберга вне брака, а затем он женился на возлюбленной, как только это стало возможным.

Так или иначе официальным отчимом будущей Галы стал московский адвокат Дмитрий Гомберг. Семья переехала в Москву. С отчимом у молодой Елены сложились теплые отношения, она даже взяла его отчество.