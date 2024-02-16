«Видописцев» русской академической школы живописи покажут в Музее-квартире Архипа Куинджи

Выставка «Братья Чернецовы. Художники и путешественники» представит собрание национальных пейзажей художников и современников Пушкина.
Григорий Чернецов, «Вид в окрестностях Петербурга», 1831 год
Григорий и Никанор Чернецовы, несмотря на академическую традицию, воспринимали свое «просветительское» искусство в рамках около-современной фотографии — они «чертили» перспективные композиции и «снимали виды» руинированных монастырей и храмов, дикого приволжского ландшафта. Деятельность рисовальщиков положила формированию жанра национального пейзажа русской живописи.
Никанор Чернецов, «Иософатова долина», 1848 год
В экспозицию войдут более двадцати произведений академистов из собрания Музея Академии художеств, в том числе — живописные работы, графика, этюды, а также коллекционный альбом «Виды России» из собрания Научной библиотеки Российской академии художеств, иллюстрированный гравюрами по оригиналам Николая Чернецова.
Выставка «Братья Чернецовы. Художники и путешественники» пройдет с 21 февраля по 19 мая 2024 года в Музее-квартире Архипа Куинджи в Биржевом переулке, 1/10.
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