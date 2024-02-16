18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

«Видописцев» русской академической школы живописи покажут в Музее-квартире Архипа Куинджи

Выставка «Братья Чернецовы. Художники и путешественники» представит собрание национальных пейзажей художников и современников Пушкина.

Григорий Чернецов, «Вид в окрестностях Петербурга», 1831 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея при Академии художеств

Григорий Чернецов, «Вид в окрестностях Петербурга», 1831 год

Григорий и Никанор Чернецовы, несмотря на академическую традицию, воспринимали свое «просветительское» искусство в рамках около-современной фотографии — они «чертили» перспективные композиции и «снимали виды» руинированных монастырей и храмов, дикого приволжского ландшафта. Деятельность рисовальщиков положила формированию жанра национального пейзажа русской живописи.

Никанор Чернецов, «Иософатова долина», 1848 год

Никанор Чернецов, «Иософатова долина», 1848 год

В экспозицию войдут более двадцати произведений академистов из собрания Музея Академии художеств, в том числе — живописные работы, графика, этюды, а также коллекционный альбом «Виды России» из собрания Научной библиотеки Российской академии художеств, иллюстрированный гравюрами по оригиналам Николая Чернецова.

Выставка «Братья Чернецовы. Художники и путешественники» пройдет с 21 февраля по 19 мая 2024 года в Музее-квартире Архипа Куинджи в Биржевом переулке, 1/10.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: