«Видописцев» русской академической школы живописи покажут в Музее-квартире Архипа Куинджи

В экспозицию войдут более двадцати произведений академистов из собрания Музея Академии художеств, в том числе — живописные работы, графика, этюды, а также коллекционный альбом «Виды России» из собрания Научной библиотеки Российской академии художеств, иллюстрированный гравюрами по оригиналам Николая Чернецова.

Выставка «Братья Чернецовы. Художники и путешественники» пройдет с 21 февраля по 19 мая 2024 года в Музее-квартире Архипа Куинджи в Биржевом переулке, 1/10.

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