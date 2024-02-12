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Искусство

Эстампы Лукаса ван Лейдена, Питера Брейгеля-старшего и других мастеров старонидерландской гравюры покажут в Эрмитаже

Экспозиция станет тематическим продолжением проектов, прошедших ранее в новом пространстве Галереи графики Эрмитажа — о взаимосвязи гравюры и рисунка и о раннем нидерландском рисунке.

Лукас ван Лейден, «Танец Марии Магдалины» или «Мирские радости Марии Магдалины», 1519 год.
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

 

Лукас ван Лейден, «Танец Марии Магдалины» или «Мирские радости Марии Магдалины», 1519 год.

Лукас ван Лейден, «Зубодер», 1523 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Лукас ван Лейден, «Зубодер», 1523 год

В основе экспозиции три раздела, первый из которых посвящен работам «нидерландского Дюрера» — Лукаса ван Лейдена, одного из знаковых представителей гравюры XVI века. Среди тем, к которым обращался рисовальщик: «Изгнание из рая», «Танец Марии Магдалины», «Марс, Венера и Амур», «Зубной врач», «Вергилий в коробе» и другие.

Иероним Кок. По композиции Питера Брейгеля Старшего. Издатель Иероним Кок. «Пейзаж с искушением Христа», Около 1555 года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Иероним Кок. По композиции Питера Брейгеля Старшего. Издатель Иероним Кок. «Пейзаж с искушением Христа», Около 1555 года

Питер ван дер Хейден. По композиции Питера Брейгеля Старшего. Издатель Иероним Кок, «Праздность». Лист из серии «Семь смертных грехов», 1558 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Питер ван дер Хейден. По композиции Питера Брейгеля Старшего. Издатель Иероним Кок, «Праздность». Лист из серии «Семь смертных грехов», 1558 год

В следующем разделе представят наследие Иеронима Кока — основателя издательского дома «На четырех ветрах», который специализировался на печати художественной гравюры. В работах Кока много от итало-ориентированных мастеров, к которым он обращался в начале своего творческого пути: Ламберта Ломбарда, Мартина ван Хемскерка, Франса Флориса, эстампы которых в том числе представлены на выставке. Позднее, в его гравюрах проявлялось национальное, что апофеозом выразилось в сотрудничестве мастера с Питером Брейгелем-старшим. На действующей экспозиции будут представлены листы из серии «Семь смертных грехов», а также эстампы «Больших пейзажей».

Филипп Галле. По композиции Яна ван дер Страта. Издатель Филипп Галле, «Зимняя охота с ловушками на канюка», лист из серии «Охоты». 1578–1580 годы
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Филипп Галле. По композиции Яна ван дер Страта. Издатель Филипп Галле, «Зимняя охота с ловушками на канюка», лист из серии «Охоты». 1578–1580 годы

Филипп Галле. По композиции Яна ван дер Страта. Издатель Филипп Галле. «Поражение турок при Пьомбино». Лист из серии «История Медичи». Около 1582 года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Филипп Галле. По композиции Яна ван дер Страта. Издатель Филипп Галле. «Поражение турок при Пьомбино». Лист из серии «История Медичи». Около 1582 года

В заключительном разделе выставки будут представлены работы 1570-х — первой половины 1580-х годов, времени распада Старых Нидерландов на протестантскую Голландию и католическую Фландрию, эпоха которых полна жанрового разнообразия. В дискурсе будут рассмотрены как и батальные сцены из серии «История Медичи» Яна Ван дер Страда, так и анималистика в сериях «Охота» и «Конюшня дона Хуана Австрийского» руки того же мастера.

Анонимный гравер. По композиции Питера Кука ван Альста. «Турецкие солдаты на отдыхе». Лист из фриза «Обычаи и образ жизни турок». 1553 год.
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

 

Анонимный гравер. По композиции Питера Кука ван Альста. «Турецкие солдаты на отдыхе». Лист из фриза «Обычаи и образ жизни турок». 1553 год.

Ключевая роль в экспозиции уделена религиозной теме, которая будет раскрыта благодаря циклам на сюжеты из Ветхого и Нового заветов, апокрифов, жизни апостолов и святых или «историям в картинках», собранным в знаковую «Библию Пискатора» Класом Янсзоном Висхером. Помимо «иллюстрированной библии» в рамках проекта будет также показан четырехметровый фриз «Обычаи и образ жизни турок», созданный по композициям Питера Кука ван Альста.

Выставка «Мастера старонидерландской гравюры» открыта с 14 февраля 2 апреля 2024 года в Галерее графики Государственного Эрмитажа. Она станет третьей экспозицией в новом выставочном пространстве, которое знакомит посетителей с богатейшим собранием западноевропейских гравюр и рисунков XV-XX веков из коллекции музея.

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