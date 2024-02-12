Эстампы Лукаса ван Лейдена, Питера Брейгеля-старшего и других мастеров старонидерландской гравюры покажут в Эрмитаже

Ключевая роль в экспозиции уделена религиозной теме, которая будет раскрыта благодаря циклам на сюжеты из Ветхого и Нового заветов, апокрифов, жизни апостолов и святых или «историям в картинках», собранным в знаковую «Библию Пискатора» Класом Янсзоном Висхером. Помимо «иллюстрированной библии» в рамках проекта будет также показан четырехметровый фриз «Обычаи и образ жизни турок», созданный по композициям Питера Кука ван Альста.

Выставка «Мастера старонидерландской гравюры» открыта с 14 февраля 2 апреля 2024 года в Галерее графики Государственного Эрмитажа. Она станет третьей экспозицией в новом выставочном пространстве, которое знакомит посетителей с богатейшим собранием западноевропейских гравюр и рисунков XV-XX веков из коллекции музея.

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