Эстампы Лукаса ван Лейдена, Питера Брейгеля-старшего и других мастеров старонидерландской гравюры покажут в Эрмитаже

Экспозиция станет тематическим продолжением проектов, прошедших ранее в новом пространстве Галереи графики Эрмитажа — о взаимосвязи гравюры и рисунка и о раннем нидерландском рисунке.
В основе экспозиции три раздела, первый из которых посвящен работам «нидерландского Дюрера» — Лукаса ван Лейдена, одного из знаковых представителей гравюры XVI века. Среди тем, к которым обращался рисовальщик: «Изгнание из рая», «Танец Марии Магдалины», «Марс, Венера и Амур», «Зубной врач», «Вергилий в коробе» и другие.
В следующем разделе представят наследие Иеронима Кока — основателя издательского дома «На четырех ветрах», который специализировался на печати художественной гравюры. В работах Кока много от итало-ориентированных мастеров, к которым он обращался в начале своего творческого пути: Ламберта Ломбарда, Мартина ван Хемскерка, Франса Флориса, эстампы которых в том числе представлены на выставке. Позднее, в его гравюрах проявлялось национальное, что апофеозом выразилось в сотрудничестве мастера с Питером Брейгелем-старшим. На действующей экспозиции будут представлены листы из серии «Семь смертных грехов», а также эстампы «Больших пейзажей».
В заключительном разделе выставки будут представлены работы 1570-х — первой половины 1580-х годов, времени распада Старых Нидерландов на протестантскую Голландию и католическую Фландрию, эпоха которых полна жанрового разнообразия. В дискурсе будут рассмотрены как и батальные сцены из серии «История Медичи» Яна Ван дер Страда, так и анималистика в сериях «Охота» и «Конюшня дона Хуана Австрийского» руки того же мастера.
Анонимный гравер. По композиции Питера Кука ван Альста. «Турецкие солдаты на отдыхе». Лист из фриза «Обычаи и образ жизни турок». 1553 год.
Ключевая роль в экспозиции уделена религиозной теме, которая будет раскрыта благодаря циклам на сюжеты из Ветхого и Нового заветов, апокрифов, жизни апостолов и святых или «историям в картинках», собранным в знаковую «Библию Пискатора» Класом Янсзоном Висхером. Помимо «иллюстрированной библии» в рамках проекта будет также показан четырехметровый фриз «Обычаи и образ жизни турок», созданный по композициям Питера Кука ван Альста.
Выставка «Мастера старонидерландской гравюры» открыта с 14 февраля 2 апреля 2024 года в Галерее графики Государственного Эрмитажа. Она станет третьей экспозицией в новом выставочном пространстве, которое знакомит посетителей с богатейшим собранием западноевропейских гравюр и рисунков XV-XX веков из коллекции музея.
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