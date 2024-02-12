«Росфото»

О выставке «Путешествие на Восток»:

Тема Шелкового пути отражается визуальными образами маршрута, исторически тесно связанного с Российским государством и пролегавшего по Средней Азии и Кавказу. Шелковый путь имел и чайное ответвление — через Монголию в Россию, благодаря чему процветали русские города Кяхта, Иркутск и другие. Сегодня большинство из представленных фотографий воспринимаются и как бесценный визуальный источник по истории многих народов, и как художественное произведение.

Все вместе они позволяют проследить историю многих городов, через которые пролегал маршрут Великого шелкового пути, а также сам маршрут, расширяя его до масштаба всего региона, который обобщенно и называется Восток.