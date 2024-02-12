В экспозицию войдут более 200 подлинных фотографий из коллекции выставочного центра, сделанных профессиональными фотографами, учеными и туристами на рубеже XIX и XX веков. Уникальные артефакты разворачивают широкую панораму образов Ближнего Востока и Северной Африки, Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Феликс Бонфис. "!Пирамиды в Гизе". Египет, 1870-1890-е годы. Альбуминовый отпечаток
Неизвестный автор. "Великая Китайская стена". Китай, 1916 год. Бромсеребряный отпечаток
Предположительно, Кусакабе Кимбей. "Восьмиугольный павильон у южных ворот Нинбо". Китай, 1870-е годы. Альбуминовый отпечаток
Как рассказали «Собака.ru» в «Росфото», на выставке «Путешествие на Восток» можно увидеть храмы Египта, дворцы Константинополя, пейзажи Святой земли. Кроме того, на фотографиях запечатлены экзотические виды Китая, Монголии, Японии, Филиппинских островов, Сингапура. Среди экспонатов — редкие фотографии, сделанные в Монголии Николаем Чарушиным, оригинальные фотоотпечатки кавказского мастера Дмитрия Ермакова и Феликса Бонфиса из Турции, египетские фотографии из ателье братьев Зангаки, работы придворного фотографа Антона Севрюгина из Ирана, а также снимки ташкентского ателье Александра Энгеля. Кроме того, в залах «Росфото» будут впервые выставлены экспонаты из частной коллекции — книжные памятники XVIII-начала XX века, посвященные путешествиям.
Предположительно, Владимир Менделеев. "Групповой портрет со статуей Будды". Азия, 1891 год. Альбуминовый отпечаток
Александр Леру. "Пальмовая аллея в ботаническом саду Хамма". Алжир, 1890-1900-е годы
Неизвестный автор. "Чайная церемония". Япония, 1890-е годы. Раскрашенный альбуминовый отпечаток
О выставке «Путешествие на Восток»:
Тема Шелкового пути отражается визуальными образами маршрута, исторически тесно связанного с Российским государством и пролегавшего по Средней Азии и Кавказу. Шелковый путь имел и чайное ответвление — через Монголию в Россию, благодаря чему процветали русские города Кяхта, Иркутск и другие. Сегодня большинство из представленных фотографий воспринимаются и как бесценный визуальный источник по истории многих народов, и как художественное произведение.
Все вместе они позволяют проследить историю многих городов, через которые пролегал маршрут Великого шелкового пути, а также сам маршрут, расширяя его до масштаба всего региона, который обобщенно и называется Восток.
Выставка «Путешествие на Восток» будет открыта с 23 февраля по 14 апреля 2024 года в выставочном центре «Росфото» на Большой Морской улице, 25.
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