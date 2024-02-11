Выставка «Частная фотография: вы это уже видели» открылась в библиотеке и арт-резиденции «ШКАФ»

«На выставке можно увидеть частные, любительские фотографии периода 1920-1980-х годов. Частная фотография запечатлевает моменты, которые важны для сохранения памяти и для конструирования автобиографии. В кадрах будут представлены выпускные, свадьбы, похороны, встречи с друзьями, застолье и другие моменты жизни.

Экспозиция фокусируется на поиске общих мест и делает попытку исследовать устойчивую систему изображения персонажей, сюжетов, материальности. Также будут представлены для изучения фотооткрытки, старые альбомы, диаскопы и другие атрибуты, связанные с понятиями «порядок», «серийность», «ритуалы», «правила» и их нарушения», — рассказали в библиотеке и арт-резиденции «ШКАФ»

Увидеть выставку можно с 9 февраля до 30 марта в библиотеке и арт-резиденции «ШКАФ» (улица Маршала Тухачевского, 31Б). Понедельник и 29 февраля — выходные дни. Посетителей ждет культурная программа: арт-медиации, возможность просмотра слайдов на проекторе в определенные дни.

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