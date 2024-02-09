В нестройности структуры композиции выставки «Представь, что ты человек», которая представит два крупноформатных тканевых баннера и около 200 фотографий, снятых на цифровую камеру, заметен оммаж на фотоленты современных социальных сетей. Здесь и хаотичная компоновка, и эпатаж, и нарочитое отсутствие лоска глянцевой ретуши — все это знакомит с жизнью постсоветской молодежи без купюр. Помимо экспозиции, проект также представит просветительскую программу, которую проведет сам художник. В планах — авторские лекции, специальные показы кинолент режиссера, а также artist-talk 17 февраля, на котором фотограф представит свои работы и ответит на интересующие вопросы.