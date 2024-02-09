Ранее он участвовал в другом неформальном проекте общества «Нормкор. Практики повседневности в современной молодежной фотографии», прошедшем в «Росфото». Фотограф, независимый режиссер, художник и стрит-арт исследователь смотрит на каждый вид своей творческой деятельности под уникальным углом, объединенным интересом к бытовой иронии, непоследовательности жизни и антиэстетики индустриальных центров.
В нестройности структуры композиции выставки «Представь, что ты человек», которая представит два крупноформатных тканевых баннера и около 200 фотографий, снятых на цифровую камеру, заметен оммаж на фотоленты современных социальных сетей. Здесь и хаотичная компоновка, и эпатаж, и нарочитое отсутствие лоска глянцевой ретуши — все это знакомит с жизнью постсоветской молодежи без купюр. Помимо экспозиции, проект также представит просветительскую программу, которую проведет сам художник. В планах — авторские лекции, специальные показы кинолент режиссера, а также artist-talk 17 февраля, на котором фотограф представит свои работы и ответит на интересующие вопросы.
«Автор выбирает такую потоковую форму с намерением выразить через случайные сочетания образов суть собственной жизни, состоящей из стрит-арта, поездок, встреч, индустриальных и природных ландшафтов», — отмечают кураторы проекта.
Фотовыставка Владимира Стекачева «Представь, что ты человек» открыта с 17 февраля по 24 марта 2024 года в обществе «А-Я» на Невском проспекте, 60. Это совместная экспозиция «А-Я» и «Росфото», которая является частью проекта «Современная российская фотография» о талантливых художниках из регионов России.
18+
Комментарии (0)