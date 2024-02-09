«Нравится?»: в Нормальном месте откроется выставка художника арт-студии «Перспектив» Михаила Гордейчука

Название выставка получила не случайно. «Нравится?» — обычно спрашивает Миша, когда показывает другим свои работы. Художник больше 12 лет посещает арт-студию «Перспектив». Его любимый художественный инструмент — фломастеры. Ими и выполнены большинство работ, которые покажут на выставке в Нормальном месте.

Это серия ярких, контрастных граффити-полотен, наполненных лаконичными запоминающимися образами: портретами друзей и знакомых художника, изображениями диких и домашних животных, повседневными предметами или сюжетами из городской жизни.

«Миша мастер портрета, если нужно кого-то быстро и классно изобразить — это к нему», —рассказал медиатор арт-резиденции Александр Иванов. Он отмечает, что для рисунков Михаила характерна двухмерность и кадрированное «фотографическое» видение плоскости и объектов.

Арт-студия петербургской благотворительной общественной организации «Перспективы» — художественное пространство, основанное в 2001 году при Психоневрологическом интернате № 3 в Старом Петергофе. Работы художников хранятся в собрании лондонского Музея всего, в Государственном Русском музее, в частных коллекциях. В 2022 году открыли арт-резиденцию «Перспектив» в кластере Нормальное место, призванной стать моделью для организации творчества людей с тяжелой инвалидностью вне стен интерната.

Возможность устраивать выставки художников арт-студии не только в стенах интерната, где они живут, а в доступном для любых зрителей пространстве, была одной из задач при создании городской арт-резиденции «Перспектив» в Нормальном месте.

Выставку «Нравится?» откроют 13 февраля в 18:00 в арт-резиденции благотворительной организации «Перспективы» в Нормальном месте (Кожевенная линия, 34 А). Она пройдет до 14 апреля.