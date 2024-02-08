«Наряду с другими молодыми русскими художницами Нина Бабаева открывает и переизобретает абстрактный экспрессионизм заново, постигает его на практике и тем самым вписывает свои работы в мировую художественную традицию, как всегда было свойственно отечественному искусству. Подключиться напрямую к опыту переживания свободы в России наших дней с обостренным фундаментальным противоречием свободы и несвободы — особенно ценно», — отмечает искусствовед и арт-критик Павел Герасименко.

Выставка Нины-Симоны Бабаевой «Не говори, что я облако» будет открыта с 11 февраля по 3 марта 2024 года в галерее Nikolay Evdokimov Gallery на Кирочной улице, 19

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