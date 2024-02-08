«Не говори, что я облако» — это первая персональная выставка молодой художницы из Петербурга Нины-Симоны Бабаевой. Проект, который откроется в Nikolay Evdokimov Gallery куратора и экс-техдира галереи Anna Nova, объединит серию из 35 экспериментальных работ в различных медиумах — от абстрактной живописи и ассамбляжей с графическим цинком до отрывков дневниковых записей. Все это позволит пережить естественные чувства, обозначить свое психическое состояние и негласно обсудить реминисценцию искусства с действительностью.
Серия живописных и графических работ формировалась художницей в последние два года, большинство из произведений будет экспонироваться для широкой аудитории впервые. Противоречия общественного уклада, декаданскую сатиру на современное общество Бабаева выражает в смелой свободной абстракции, полной яркого колорита и неприкрытой эмоциональности — «пограничного состояния». «В работах мне важен цвет и пластика как отображение и фиксация рефлективного рассказа. Предмет и предметность не являются ключом к ощущению объекта /состояния», — признается художница.
«Наряду с другими молодыми русскими художницами Нина Бабаева открывает и переизобретает абстрактный экспрессионизм заново, постигает его на практике и тем самым вписывает свои работы в мировую художественную традицию, как всегда было свойственно отечественному искусству. Подключиться напрямую к опыту переживания свободы в России наших дней с обостренным фундаментальным противоречием свободы и несвободы — особенно ценно», — отмечает искусствовед и арт-критик Павел Герасименко.
Выставка Нины-Симоны Бабаевой «Не говори, что я облако» будет открыта с 11 февраля по 3 марта 2024 года в галерее Nikolay Evdokimov Gallery на Кирочной улице, 19
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