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Искусство

В галерее Николая Евдокимова покажут чувственный абстрактный экспрессионизм молодой петербургской художницы Нины-Симоны Бабаевой

«Не говори, что я облако» — это первая персональная выставка молодой художницы из Петербурга Нины-Симоны Бабаевой. Проект, который откроется в Nikolay Evdokimov Gallery куратора и экс-техдира галереи Anna Nova, объединит серию из 35 экспериментальных работ в различных медиумах — от абстрактной живописи и ассамбляжей с графическим цинком до отрывков дневниковых записей. Все это позволит пережить естественные чувства, обозначить свое психическое состояние и негласно обсудить реминисценцию искусства с действительностью.

Нина-Симона Бабаева, «Бархат», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Анастасией Зубовой

Нина-Симона Бабаева, «Бархат», 2023 год

Нина-Симона Бабаева, «Blue», 2022 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Анастасией Зубовой

Нина-Симона Бабаева, «Blue», 2022 год

Нина-Симона Бабаева, «Иногда я цветущий причал», 2022 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Анастасией Зубовой

Нина-Симона Бабаева, «Иногда я цветущий причал», 2022 год

Серия живописных и графических работ формировалась художницей в последние два года, большинство из произведений будет экспонироваться для широкой аудитории впервые. Противоречия общественного уклада, декаданскую сатиру на современное общество Бабаева выражает в смелой свободной абстракции, полной яркого колорита и неприкрытой эмоциональности — «пограничного состояния». «В работах мне важен цвет и пластика как отображение и фиксация рефлективного рассказа. Предмет и предметность не являются ключом к ощущению объекта /состояния», — признается художница.

Нина-Симона Бабаева, «Somnus», 2022 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Анастасией Зубовой

Нина-Симона Бабаева, «Somnus», 2022 год

Нина-Симона Бабаева, «Падающий», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Анастасией Зубовой

Нина-Симона Бабаева, «Падающий», 2023 год

Нина-Симона Бабаева, «Зной (Летний пейзаж)», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором выставки Анастасией Зубовой

Нина-Симона Бабаева, «Зной (Летний пейзаж)», 2023 год

«Наряду с другими молодыми русскими художницами Нина Бабаева открывает и переизобретает абстрактный экспрессионизм заново, постигает его на практике и тем самым вписывает свои работы в мировую художественную традицию, как всегда было свойственно отечественному искусству. Подключиться напрямую к опыту переживания свободы в России наших дней с обостренным фундаментальным противоречием свободы и несвободы — особенно ценно», — отмечает искусствовед и арт-критик Павел Герасименко.

Выставка Нины-Симоны Бабаевой «Не говори, что я облако» будет открыта с 11 февраля по 3 марта 2024 года в галерее Nikolay Evdokimov Gallery на Кирочной улице, 19

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