«В нестабильности важно находить опору в любви. Мы любим друзей, родителей. партнера. А еще мы можем любить ту самую чашку, из которой пьем кофе каждый день, или свой самый старый свитер. Все это — маяки, которые помогают не сбиваться с пути. Действовать из любви, а не из тревоги, злости или страха. Пусть наши постеры станут для вас такими маяками и будут напоминать о самом главном», — делится куратор проекта Анастасия Шестакова.

Постеры уже появились в магазине «Антон тут рядом». Собранные с продаж средства пойдут на работу программ поддержки детей и взрослых с аутизмом.