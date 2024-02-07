Их героями стали любимые предметы аутичных художников — Глеба Торгачкина, Марии Макаровой и Сергея Тиснека. Авторы сами провели сьемку — с помощью кликера и зеркала — и рассказали о наушниках («с ними чище! часто! всегда! громче и веселее!»), веере, от которого радостно, и бумаге, на которой удобно рисовать.
На плакатах — предметы, которые наполняют жизнь каждого из художников смыслом и любовью. Авторы провели съемку сами в фотоателье автопортрета с помощью кликера и зеркала. На каждом постере, помимо их любимых вещей, появились цитаты из валентинок, которые художники создали в рамках ежегодной акции фонда «Антон тут рядом» «Прикоснуться словами».
«В нестабильности важно находить опору в любви. Мы любим друзей, родителей. партнера. А еще мы можем любить ту самую чашку, из которой пьем кофе каждый день, или свой самый старый свитер. Все это — маяки, которые помогают не сбиваться с пути. Действовать из любви, а не из тревоги, злости или страха. Пусть наши постеры станут для вас такими маяками и будут напоминать о самом главном», — делится куратор проекта Анастасия Шестакова.
Постеры уже появились в магазине «Антон тут рядом». Собранные с продаж средства пойдут на работу программ поддержки детей и взрослых с аутизмом.
Комментарии (0)