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Искусство

Это красиво! Фотоателье UU и фонд «Антон тут рядом» выпускают серию постеров ко Дню всех влюбленных

Их героями стали любимые предметы аутичных художников — Глеба Торгачкина, Марии Макаровой и Сергея Тиснека. Авторы сами провели сьемку — с помощью кликера и зеркала — и рассказали о наушниках («с ними чище! часто! всегда! громче и веселее!»), веере, от которого радостно, и бумаге, на которой удобно рисовать.

Изображение предоставлено фондом "Антон тут рядом"
Изображение предоставлено фондом "Антон тут рядом"
Изображение предоставлено фондом "Антон тут рядом"

На плакатах — предметы, которые наполняют жизнь каждого из художников смыслом и любовью. Авторы провели съемку сами в фотоателье автопортрета с помощью кликера и зеркала. На каждом постере, помимо их любимых вещей, появились цитаты  из валентинок, которые художники создали в рамках ежегодной акции фонда «Антон тут рядом» «Прикоснуться словами».

Изображение предоставлено фондом "Антон тут рядом"
Изображение предоставлено фондом "Антон тут рядом"
Изображение предоставлено фондом "Антон тут рядом"

«В нестабильности важно находить опору в любви. Мы любим друзей, родителей. партнера. А еще мы можем любить ту самую чашку, из которой пьем кофе каждый день, или свой самый старый свитер. Все это — маяки, которые помогают не сбиваться с пути. Действовать из любви, а не из тревоги, злости или страха. Пусть наши постеры станут для вас такими маяками и будут напоминать о самом главном», — делится куратор проекта Анастасия Шестакова.

Постеры уже появились в магазине «Антон тут рядом». Собранные с продаж средства пойдут на работу программ поддержки детей и взрослых с аутизмом.

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