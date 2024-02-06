В ходе разбирательства были рассмотрены обстоятельства покупки четырех известных произведений искусства: «Область Арнхейм» Рене Магритта 1938 года, «Водяные змеи II» Густава Климта от 1907 года и «Спаситель мира» Леонардо да Винчи. Последняя работа была куплена миллиардером в 2013 году за 127 миллионов долларов на аукционе Christie’s. На сегодня известно, что до продажи Рыболовлеву Бувье купил картину за половину стоимости.

За период сотрудничества Рыболовлева и Бувье, частные продажи Sotheby's значительно выросли. Согласно годовым отчетам аукционного дома — в то время они были публичной компанией — в 2011 году общий объем частных продаж дома увеличился более чем на 64 процента по сравнению с предыдущим годом, с 494,5 миллиона долларов до 814,5 миллиона долларов. В 2012 году он подрос еще на 11 процентов, а в следующем году превысил 1 миллиард долларов.