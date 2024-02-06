На днях закончилось громкое судебное разбирательство, итоги которого пошатнули устоявшиеся уклады в сфере арт-бизнеса. Российский миллиардер и крупный коллекционер искусства Дмитрий Рыболовлев с 2015 года ведет борьбу со своим бывшим консультантом, который, по его мнению, на протяжении десяти лет завышал стоимость работ в угоду собственному карману — и к тому же оказался в итоге арт-дилером аукционного дома Sotheby's. По заверению Рыболовлева, Ив Бувье перманентно завышал цены на произведения и обманул покупателя на 1,2 миллиарда долларов. Обе стороны не пришли к мирному урегулированию, поэтому бизнесмен предпринял последний шаг — в начале прошлого года он также подал в суд на аукционный дом, подозревая компанию в сговоре с Бувье.
Леонардо да Винчи, «Спаситель мира», 1490–1500
В ходе разбирательства были рассмотрены обстоятельства покупки четырех известных произведений искусства: «Область Арнхейм» Рене Магритта 1938 года, «Водяные змеи II» Густава Климта от 1907 года и «Спаситель мира» Леонардо да Винчи. Последняя работа была куплена миллиардером в 2013 году за 127 миллионов долларов на аукционе Christie’s. На сегодня известно, что до продажи Рыболовлеву Бувье купил картину за половину стоимости.
За период сотрудничества Рыболовлева и Бувье, частные продажи Sotheby's значительно выросли. Согласно годовым отчетам аукционного дома — в то время они были публичной компанией — в 2011 году общий объем частных продаж дома увеличился более чем на 64 процента по сравнению с предыдущим годом, с 494,5 миллиона долларов до 814,5 миллиона долларов. В 2012 году он подрос еще на 11 процентов, а в следующем году превысил 1 миллиард долларов.
Почти десять лет судебных тяжб завершились в январе этого года в пользу Sotheby’s. В результате выяснилось, что аукционный дом не отвечает за частные сделки, а покупатель должен сам отстаивать свою цену на произведение искусства и проверять работу доверенных лиц. По мотивам масштабного разбирательства уже опубликована книга арт-журналистки Александры Брегман «Уловка Бувье: правдивая история» (The Bouvier Affair: A True Story), написанная в 2019 году. А Sotheby’s, несмотря на выигрыш в деле, пытается восстановить репутацию антикризисным маркетингом и недавно опубликовал открытый регламент отношений между коллекционером и арт-дилером.
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