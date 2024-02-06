Так, лейтмотивом в произведениях Петровской выступает присутствие безымянной героини — ее путь, изгибы судьбы и внезапные озарения. В ее арсенале волшебные артефакты, которые служат в качестве испытаний, а персонажи-помощники для защиты и становления главного героя. Мифология работ Тимура Мусаева-Когана иная — в строгих формах прямоугольных рам и тондо, облаченные в дерево композиции отрешены от мира. Они про одиночество в толпе и инерцию в неопределенном пути. Его крупноформатные полотна полны имитацией древнего письма и запечатлением зверей из тибетской мифологии, что добавляет сходства с древними манускриптами — это цикл «Ткани темного мира».

Выставка «Днем с Огнем...» открыта со 2 февраля по 29 марта 2024 года в Abramova Gallery на Красногвардейская площади, 3E.

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