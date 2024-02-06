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Искусство

Сказочные артефакты Веры Петровской и Тимура Мусаева-Кагана обретают форму на выставке в Abramova Gallery

«Днем с Огнем...» — это парная выставка двух современных петербургских художников. В основе проекта фразеологизм, отсылающий к историко-мифической притче о философе Диогене Синопском, который в разгаре дня искал «совершенных» людей с зажженным факелом в руках. В погоне за романтизированным образом идеального человека и художники обратились к прошлому — эпическим средневековым романам с доблестными рыцарями, архаическим мифам и священным текстам.

Тимур Мусаев-Каган, «Ткани темного времени», 2022 Вера Петровская, «Корни», 2021
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Abramova Gallery

Тимур Мусаев-Каган, «Ткани темного времени», 2022

Вера Петровская, «Корни», 2021

В экспозиции выставки «Днем с Огнем...» представлены работы в различных техниках — от живописи и графики, скульптуры и цианотипии до ассамбляжа. Работы Веры Петровской и Тимура Мусаева-Кагана на протяжении всей выставки вступают в диалог за счет аллюзий из известных текстов мировой литературы и противоположности выбора техники и материала для произведений. К дихотомии добавляется и репрезентация двух противоположных начал: тьмы и света, добра и зла, жизни и смерти.

Так, лейтмотивом в произведениях Петровской выступает присутствие безымянной героини — ее путь, изгибы судьбы и внезапные озарения. В ее арсенале волшебные артефакты, которые служат в качестве испытаний, а персонажи-помощники для защиты и становления главного героя. Мифология работ Тимура Мусаева-Когана иная — в строгих формах прямоугольных рам и тондо, облаченные в дерево композиции отрешены от мира. Они про одиночество в толпе и инерцию в неопределенном пути. Его крупноформатные полотна полны имитацией древнего письма и запечатлением зверей из тибетской мифологии, что добавляет сходства с древними манускриптами — это цикл «Ткани темного мира».

Выставка «Днем с Огнем...» открыта со 2 февраля по 29 марта 2024 года в Abramova Gallery на Красногвардейская площади, 3E.

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Фото: abramova_gallery

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