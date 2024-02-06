Звуки грибов, «русский Матисс» и нидерландские гравюры XVI века: главные выставки февраля в Петербурге

«Голубой автобус», Новый музей Аслана Чехоева (16+)

Персональная выставка Арона Зинштейна, которого называют «русским Матиссом». В его работах заключена мощная терапевтическая сила — всегда ощущаются движение и радость. Как говорит о Зинштейне художник Анатолий Заславский: «Действительность [в его картинах] преображена таким образом, что становится вполне пригодной для счастливой жизни».

Арон Зинштейн родился в 1947 году в Нижнем Тагиле. В детстве занимался рисованием в местном ДК, окончил Уральское училище прикладного искусства, а позже уехал в Ленинград, где учился в училище имени Мухиной (ныне Академия им. Штиглица). Работал в «ГлавЛенинградСтрое», где занимался монументально-прикладным искусством. В 1983 году получил первую мастерскую — и тогда же начал экспериментировать с жидкой краской.

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До 3 марта