Звуки грибов, «русский Матисс» и нидерландские гравюры XVI века: главные выставки февраля в Петербурге

Синергия искусства, науки и технологий (можно услышать грибы и заглянуть в мозг композитору Настасьи Хрущевой!), шедевры художественной гравюры Нидерландов XVI века, голубой автобус «русского Матисса», экспрессия цвета и формы в работах Инала Савченкова, скульптуры Антонины Фатхуллиной о метаморфозах бабочки, а также проект Ирины Кориной и Ольги Божко о феномене памяти — рассказываем о главных выставках последнего месяца зимы.
Арон Зинштейн. «Прогулка в парке Гренобля». 2020 год. Холст, масло
«Голубой автобус», Новый музей Аслана Чехоева (16+)
Персональная выставка Арона Зинштейна, которого называют «русским Матиссом». В его работах заключена мощная терапевтическая сила — всегда ощущаются движение и радость. Как говорит о Зинштейне художник Анатолий Заславский: «Действительность [в его картинах] преображена таким образом, что становится вполне пригодной для счастливой жизни».
Арон Зинштейн родился в 1947 году в Нижнем Тагиле. В детстве занимался рисованием в местном ДК, окончил Уральское училище прикладного искусства, а позже уехал в Ленинград, где учился в училище имени Мухиной (ныне Академия им. Штиглица). Работал в «ГлавЛенинградСтрое», где занимался монументально-прикладным искусством. В 1983 году получил первую мастерскую — и тогда же начал экспериментировать с жидкой краской.
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До 3 марта
«Днем с огнем…», Abramova Gallery (18+)
Название выставки в галерее на территории Design District DAA отсылает к известному фразеологизму о (почти) тщетных попытках найти уникальный предмет или достойного человека. Художники Вера Петровская и Тимур Мусаев-Каган с головой ныряют в прошлое, черпая вдохновение в мифах, священных текстах и рыцарских романах. Представлены работы в самых разных форматах: от гигантских полотен с загадочными символами и вышивки размером со шпалеру до текстильных скульптур, «коробочек с секретами» в технике ассамбляжа и орнаментальной графики. Произведения выстраиваются в текст магической сказки, сумев прочитать которую, зритель немного приоткроет завесу тайны обратного мира. Куратор — Катя Михатова.
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До 29 марта
Инал Савченков. «Механический театр». 2004-2011. Холст, акрил
«Следы невидимок», Центр Курехина (16+)
Выставка неоэкспрессиониста Инала Савченкова, основателя школы «Инженеры искусств», актора ленинградского андеграунда и группы «Новые художники» Тимура Новикова. Он участвовал в музыкальных перформансах Сергея Курехина, создавал анимацию и видео для «Кино», «Новых композиторов», «Колибри», «2вух самолетов».
В работах Савченкова экспрессия цвета и формы связаны с бессознательным и первобытным, а сами они чем-то напоминают комиксы. Их населяют узнаваемые персонажи и существа (среди них собаки!). Как пишут организаторы, живопись художника «находится в расширяющемся пространстве, придающем ощущение бесконечности космоса». А идеи о скрытой гармонии вселенной наследуют авангардистам начала века — Малевичу, Матюшину и Ларионову. Куратор — Виктория Илюшкина.
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До 31 марта
«35 лет в пастели», Особняк Румянцева (6+)
Персональная выставка Сергея Усика приурочена к 65-летию художника — 180 работ в технике пастели. Это виды Петербурга, а еще — Карельского перешейка, Соловецких островов, Италии, Франции и Исландии. Свою главную задачу пейзажист видит в том, чтобы передать «дух места».
По выходным также будут творческие встречи с Сергеем Усиком — он расскажет об истории и технике пастели.
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До 5 марта
«Тот, чья колесница — мышь», Музей истории религии (6+)
В зале, посвященном индуизму, открылась небольшая выставка о Ганеше, сыне бога Шивы и гаранте благополучия, а также его прекрасной супруге Парвати.
Ганешу обычно изображают с головой слона, человеческим туловищем и множеством рук. Часто он находится верхом на своем вахана (ездовом животном) — крысе или мыши. Представлено больше 20 экспонатов из Индии и Непала: красочные хромолитографии, литье, гипсовые и каменные скульптуры.
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До 31 декабря
«Квартира смотрителя», Трубецкой бастион Петропавлоской крепости (18+)
Новая экспозиция в Петропавловской крепости рассказывает о жизни и службе смотрителя тюрьмы, а также о следственных и судебных мероприятиях, которые проходили в стенах «квартиры особого назначения». Представлена мебель и предметы быта конца ХIХ — начала ХХ века.
Тюрьма Трубецкого бастиона построена в 1870-х годах. Это была главная политическая следственная тюрьмы Российской империи.
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С 6 февраля
«Agnosis», галерея «Сарай» (Музей Анны Ахматовой) (14+)
Петербуржец Михаил А Крест работает на стыке жанров. Как объясняют кураторы, его объекты должны показать сложный танец между комбинаторными элементами и художественной интуицией: «Комбинаторика становится языком, с помощью которого автор формулирует свое видение, используя его как метод трансмутации для преобразования невыразимого в осязаемое».
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C 7 февраля по 10 марта
Надежда Бей, Кира Горшкова. «Грибной эфир». 2023
«Модуляции: звук, свет, движение», Русский музей (восточный павильон Михайловского замка) (0+)
Как звучат грибы? А какими будут скульптурные слепки человеческих эмоций? На эти и другие нетривиальные вопросы помогут ответить звуковые и визуальные объекты. Среди участников выставки — Надежда Бей, Николай Голиков, Кира Вайнштейн, Олег Гудачев, Екатерина Кулакова и другие художники направления art & science. В своих инсталляциях они исследуют синергию искусства, науки и технологий.
Проект создан Русским музеем вместе с центром Art & Science Университета ИТМО. Кураторы — Анна Пейчева, Христина Отс и Сергей Костырко. Подготовлена также насыщенная образовательная программа: лекции Олеси Туркиной, Алексея Бойко, Анастасии Карловой и Марии Салтановой, экскурсии с экспертами, кинопоказы и перформансы — так, 10 февраля композитор Настасья Хрущева исполнит свои произведения, а заодно покажет волны активности мозга.
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С 9 февраля по 10 марта
Неизвестный художник. Мужская голова. XVIII век. Бумага, сангина
«Бумага, карандаш… Русский рисунок XVIII века», Академия художеств (12+)
В Голубом зале Музея Академии художеств покажут рисунки первых выпускников, которые стояли у истоков русского искусства, — Антона Лосенко, Петра Соколова, Алексея Егорова, Василия Шебуева, Александра Варнека, Ивана Акимова и других. В их работах отражены главные принципы и ступени академической системы обучения. Как отмечают кураторы, «рисунок — самый непосредственный из всех видов искусства».
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С 9 февраля по 31 марта
Фотографии из архива Эрарта Премии — 2023
Эрарта премия, Эрарта (6+)
Музей представит работы 40 современных авторов — живопись, графику, инсталляции, скульптуру, фотографии. Уже по традиции решать, кто же получит призовой фонд в 3,5 миллиона рублей, будут зрители, а не критики и искусствоведы. Голосование пройдет в три этапа.
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С 9 февраля по 9 июня
Chrysalis, Музей Набокова (0+)
В центре выставки петербургского скульптора Антонины Фатхуллиной — феномен трансформации. Проект начался с эксперимента: в собственной мастерской художница выращивала шесть видов живых бабочек, фиксируя каждое изменение и пытаясь разгадать загадку метаморфозы — стадию куколки или кризалис. В эскизах, на видео и в скульптурах она представляет, что же творится внутри.
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С 9 февраля по 5 апреля
«Лев Сморгон. Графика / живопись», «Борей» (18+)
Выставка к 95-летию мастера — скульптора, живописца, графика, кукольника, фарфориста и стекольщика Льва Сморгона. Графические листы и масляную живопись он представит с ретроспективной интонацией, чтобы «самому взглянуть на запыленные работы прошлых лет и посмотреть на сегодняшнего зрителя»: «А он — это зеркало, в котором ты видишь себя».
Лев Наумович Сморгон родился в 1929 году в Царском селе. В 1952 году окончил ЛВХПУ в числе первого выпуска училища. Его работы на художественном совете принимал Натан Альтман, а в 1960-е художнику позировала Ахматова.
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С 10 февраля по 2 марта
Лукас ван Лейден. «Танец Марии Магдалины». 1519 год
«Мастера старонидерландской гравюры», Эрмитаж (6+)
Сразу после выставки старонидерландского рисунка Эрмитаж знакомит с тем, как в XVI веке родилась на свет и развивалась художественная гравюра Нидерландов. Одна из ключевых фигур здесь — пионер эпохи Лукас ван Лейден. Вслед за ним появились другие мастера, в том числе виртуозный Ламберт Суавис. Самый большой раздел посвящен издателю Иерониму Коку. Именно он привлек к работе над гравюрами таких художников, как Питер Брейгель Старший, Мартин ван Хемскерк и Франс Флорис.
Это собрание прежде не было темой отдельной экспозиции. Всего покажут больше сотни листов: композиции на библейские и античные сюжеты, аллегории, пейзажи, портреты, жанровые сценки, орнаментальную и архитектурную графику. Куратор — Александр Конев.
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С 14 февраля по 2 июня
«Структуры», Эрарта (6+)
Петербургский фотохудожник, путешественник и исследователь «визуальных обертонов» Александр Дымников уже больше десяти лет ищет в окружающем мире гармонию ритмов. В его черно-белой серии снимков естественные природные структуры могут соседствовать со старинной кирпичной кладкой. Вооружившись данными последних исследований человеческого мозга, фотограф выдвигает гипотезу, что в каждого из нас вшит универсальный механизм считывания красоты. Именно он позволяет войти в резонанс с объектом искусства и получить эстетическое наслаждение.
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С 16 февраля по 12 мая
Леонардо да Винчи, последователь. Ангел. 1452–1519
«Новые загадки картин Леонардо да Винчи», Эрмитаж (6+)
Прекрасный шанс посмотреть на три картины, которые тесно связаны с именем «универсального человека» эпохи Возрождения, великого итальянского художника и ученого, до сих пор будоражащего умы миллионов. Это «Мадонна в скалах» и «Битва при Ангиари» из собрания Музея христианской культуры и «Ангел» из коллекции Эрмитажа. Будут представлены материалы о том, как они изучались, и несколько экспонатов, прямо или косвенно связанные с творчеством художника. Выставка-исследование еще раз поднимает вопрос атрибуции картин да Винчи и его окружения.
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С 21 февраля по 19 мая
Коллаж из фрагментов работ Ольги Божко «Будьте добры» (2023) и Ирины Кориной «Без названия» (2023)
«Притча», MYTH Gallery (6+)
Совместный проект Ирины Кориной и Ольги Божко на тему памяти и переосмысления роли бытовых сцен и объектов: рукодельные деревянные скворечники, вышитые кроссворды и мозаики из посуды с говорящими лозунгами «Не в деньгах счастье!» у Божко против фарфоровых сцен борьбы (собак и, внимание, зубов!) у Кориной.
«Работы будут погружать зрителя в пограничное состояние между сном и явью, вызывая волну личных воспоминаний, неизбежно измененных временем и нашей собственной памятью. Можно сказать, что художницы в некотором смысле будут создавать эффект сломанного телевизора», — пишут кураторы.
Информация на сайте галереи появится позже.
С 23 февраля по 7 апреля
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