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Искусство

Звуки грибов, «русский Матисс» и нидерландские гравюры XVI века: главные выставки февраля в Петербурге

Синергия искусства, науки и технологий (можно услышать грибы и заглянуть в мозг композитору Настасьи Хрущевой!), шедевры художественной гравюры Нидерландов XVI века, голубой автобус «русского Матисса», экспрессия цвета и формы в работах Инала Савченкова, скульптуры Антонины Фатхуллиной о метаморфозах бабочки, а также проект Ирины Кориной и Ольги Божко о феномене памяти — рассказываем о главных выставках последнего месяца зимы.

Арон Зинштейн. «Прогулка в парке Гренобля». 2020 год. Холст, масло
Изображение предоставлено Новым музеем

Арон Зинштейн. «Прогулка в парке Гренобля». 2020 год. Холст, масло

«Голубой автобус», Новый музей Аслана Чехоева (16+)

Персональная выставка Арона Зинштейна, которого называют «русским Матиссом». В его работах заключена мощная терапевтическая сила — всегда ощущаются движение и радость. Как говорит о Зинштейне художник Анатолий Заславский: «Действительность [в его картинах] преображена таким образом, что становится вполне пригодной для счастливой жизни». 

Арон Зинштейн родился в 1947 году в Нижнем Тагиле. В детстве занимался рисованием в местном ДК, окончил Уральское училище прикладного искусства, а позже уехал в Ленинград, где учился в училище имени Мухиной (ныне Академия им. Штиглица). Работал в «ГлавЛенинградСтрое», где занимался монументально-прикладным искусством. В 1983 году получил первую мастерскую — и тогда же начал экспериментировать с жидкой краской.

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До 3 марта

Изображение предоставлено Abramova Gallery

«Днем с огнем…», Abramova Gallery (18+)

Название выставки в галерее на территории Design District DAA отсылает к известному фразеологизму о (почти) тщетных попытках найти уникальный предмет или достойного человека. Художники Вера Петровская и Тимур Мусаев-Каган с головой ныряют в прошлое, черпая вдохновение в мифах, священных текстах и рыцарских романах. Представлены работы в самых разных форматах: от гигантских полотен с загадочными символами и вышивки размером со шпалеру до текстильных скульптур, «коробочек с секретами» в технике ассамбляжа и орнаментальной графики. Произведения выстраиваются в текст магической сказки, сумев прочитать которую, зритель немного приоткроет завесу тайны обратного мира. Куратор — Катя Михатова. 

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До 29 марта

Инал Савченков. «Механический театр». 2004-2011. Холст, акрил
Изображение предоставлено Центром Курехина

Инал Савченков. «Механический театр». 2004-2011. Холст, акрил

«Следы невидимок», Центр Курехина (16+)

Выставка неоэкспрессиониста Инала Савченкова, основателя школы «Инженеры искусств», актора ленинградского андеграунда и группы «Новые художники» Тимура Новикова. Он участвовал в музыкальных перформансах Сергея Курехина, создавал анимацию и видео для «Кино», «Новых композиторов», «Колибри», «2вух самолетов».

В работах Савченкова экспрессия цвета и формы связаны с бессознательным и первобытным, а сами они чем-то напоминают комиксы. Их населяют узнаваемые персонажи и существа (среди них собаки!). Как пишут организаторы, живопись художника «находится в расширяющемся пространстве, придающем ощущение бесконечности космоса». А идеи о скрытой гармонии вселенной наследуют авангардистам начала века — Малевичу, Матюшину и Ларионову. Куратор — Виктория Илюшкина.

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До 31 марта

Изображение предоставлено Музеем истории Санкт-Петербурга

«35 лет в пастели», Особняк Румянцева (6+)

Персональная выставка Сергея Усика приурочена к 65-летию художника — 180 работ в технике пастели. Это виды Петербурга, а еще — Карельского перешейка, Соловецких островов, Италии, Франции и Исландии. Свою главную задачу пейзажист видит в том, чтобы передать «дух места».

По выходным также будут творческие встречи с Сергеем Усиком — он расскажет об истории и технике пастели. 

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До 5 марта

Изображение предоставлено Музеем истории религии

«Тот, чья колесница — мышь», Музей истории религии (6+)

В зале, посвященном индуизму, открылась небольшая выставка о Ганеше, сыне бога Шивы и гаранте благополучия, а также его прекрасной супруге Парвати.

Ганешу обычно изображают с головой слона, человеческим туловищем и множеством рук. Часто он находится верхом на своем вахана (ездовом животном) — крысе или мыши. Представлено больше 20 экспонатов из Индии и Непала: красочные хромолитографии, литье, гипсовые и каменные скульптуры.

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До 31 декабря 

Фото предоставлено Музеем истории Санкт-Петербурга

«Квартира смотрителя», Трубецкой бастион Петропавлоской крепости (18+)

Новая экспозиция в Петропавловской крепости рассказывает о жизни и службе смотрителя тюрьмы, а также о следственных и судебных мероприятиях, которые проходили в стенах «квартиры особого назначения». Представлена мебель и предметы быта конца ХIХ — начала ХХ века. 

Тюрьма Трубецкого бастиона построена в 1870-х годах. Это была главная политическая следственная тюрьмы Российской империи. 

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С 6 февраля

«Agnosis», галерея «Сарай» (Музей Анны Ахматовой) (14+)

Петербуржец Михаил А Крест работает на стыке жанров. Как объясняют кураторы, его объекты должны показать сложный танец между комбинаторными элементами и художественной интуицией: «Комбинаторика становится языком, с помощью которого автор формулирует свое видение, используя его как метод трансмутации для преобразования невыразимого в осязаемое». 

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C 7 февраля по 10 марта 

Надежда Бей, Кира Горшкова. «Грибной эфир». 2023
Изображение предоставлено Русским музеем

Надежда Бей, Кира Горшкова. «Грибной эфир». 2023

«Модуляции: звук, свет, движение», Русский музей (восточный павильон Михайловского замка) (0+)

Как звучат грибы? А какими будут скульптурные слепки человеческих эмоций? На эти и другие нетривиальные вопросы помогут ответить звуковые и визуальные объекты. Среди участников выставки — Надежда Бей, Николай Голиков, Кира Вайнштейн, Олег Гудачев, Екатерина Кулакова и другие художники направления art & science. В своих инсталляциях они исследуют синергию искусства, науки и технологий.

Проект создан Русским музеем вместе с центром Art & Science Университета ИТМО. Кураторы — Анна Пейчева, Христина Отс и Сергей Костырко. Подготовлена также насыщенная образовательная программа: лекции Олеси Туркиной, Алексея Бойко, Анастасии Карловой и Марии Салтановой, экскурсии с экспертами, кинопоказы и перформансы — так, 10 февраля композитор Настасья Хрущева исполнит свои произведения, а заодно покажет волны активности мозга.

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С 9 февраля по 10 марта

Неизвестный художник. Мужская голова. XVIII век. Бумага, сангина
Изображение предоставлено Музеем Академии художеств

Неизвестный художник. Мужская голова. XVIII век. Бумага, сангина

«Бумага, карандаш… Русский рисунок XVIII века», Академия художеств (12+)

В Голубом зале Музея Академии художеств покажут рисунки первых выпускников, которые стояли у истоков русского искусства, — Антона Лосенко, Петра Соколова, Алексея Егорова, Василия Шебуева, Александра Варнека, Ивана Акимова и других. В их работах отражены главные принципы и ступени академической системы обучения. Как отмечают кураторы, «рисунок — самый непосредственный из всех видов искусства».

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С 9 февраля по 31 марта

Фотографии из архива Эрарта Премии — 2023
Предоставлено музеем Эрарта

Фотографии из архива Эрарта Премии — 2023

Эрарта премия, Эрарта (6+)

Музей представит работы 40 современных авторов — живопись, графику, инсталляции, скульптуру, фотографии. Уже по традиции решать, кто же получит призовой фонд в 3,5 миллиона рублей, будут зрители, а не критики и искусствоведы. Голосование пройдет в три этапа.

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С 9 февраля по 9 июня

Фото предоставлено Музеем В. В. Набокова

Chrysalis, Музей Набокова (0+)

В центре выставки петербургского скульптора Антонины Фатхуллиной — феномен трансформации. Проект начался с эксперимента: в собственной мастерской художница выращивала шесть видов живых бабочек, фиксируя каждое изменение и пытаясь разгадать загадку метаморфозы — стадию куколки или кризалис. В эскизах, на видео и в скульптурах она представляет, что же творится внутри. 

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С 9 февраля по 5 апреля

Фото предоставлено галереей «Борей»

«Лев Сморгон. Графика / живопись», «Борей» (18+)

Выставка к 95-летию мастера — скульптора, живописца, графика, кукольника, фарфориста и стекольщика Льва Сморгона. Графические листы и масляную живопись он представит с ретроспективной интонацией, чтобы «самому взглянуть на запыленные работы прошлых лет и посмотреть на сегодняшнего зрителя»: «А он — это зеркало, в котором ты видишь себя».

Лев Наумович Сморгон родился в 1929 году в Царском селе. В 1952 году окончил ЛВХПУ в числе первого выпуска училища. Его работы на художественном совете принимал Натан Альтман, а в 1960-е художнику позировала Ахматова.

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С 10 февраля по 2 марта

Лукас ван Лейден. «Танец Марии Магдалины». 1519 год
Изображение предоставлено Эрмитажем

Лукас ван Лейден. «Танец Марии Магдалины». 1519 год

«Мастера старонидерландской гравюры», Эрмитаж (6+)

Сразу после выставки старонидерландского рисунка Эрмитаж знакомит с тем, как в XVI веке родилась на свет и развивалась художественная гравюра Нидерландов. Одна из ключевых фигур здесь — пионер эпохи Лукас ван Лейден. Вслед за ним появились другие мастера, в том числе виртуозный Ламберт Суавис. Самый большой раздел посвящен издателю Иерониму Коку. Именно он привлек к работе над гравюрами таких художников, как Питер Брейгель Старший, Мартин ван Хемскерк и Франс Флорис. 

Это собрание прежде не было темой отдельной экспозиции. Всего покажут больше сотни листов: композиции на библейские и античные сюжеты, аллегории, пейзажи, портреты, жанровые сценки, орнаментальную и архитектурную графику. Куратор — Александр Конев.

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С 14 февраля по 2 июня

Изображение предоставлено музеем Эрарта

«Структуры», Эрарта (6+)

Петербургский фотохудожник, путешественник и исследователь «визуальных обертонов» Александр Дымников уже больше десяти лет ищет в окружающем мире гармонию ритмов. В его черно-белой серии снимков естественные природные структуры могут соседствовать со старинной кирпичной кладкой. Вооружившись данными последних исследований человеческого мозга, фотограф выдвигает гипотезу, что в каждого из нас вшит универсальный механизм считывания красоты. Именно он позволяет войти в резонанс с объектом искусства и получить эстетическое наслаждение.

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С 16 февраля по 12 мая

Леонардо да Винчи, последователь. Ангел. 1452–1519
Изображение предоставлено Эрмитажем

Леонардо да Винчи, последователь. Ангел. 1452–1519

«Новые загадки картин Леонардо да Винчи», Эрмитаж (6+)

Прекрасный шанс посмотреть на три картины, которые тесно связаны с именем «универсального человека» эпохи Возрождения, великого итальянского художника и ученого, до сих пор будоражащего умы миллионов. Это «Мадонна в скалах» и «Битва при Ангиари» из собрания Музея христианской культуры и «Ангел» из коллекции Эрмитажа. Будут представлены материалы о том, как они изучались, и несколько экспонатов, прямо или косвенно связанные с творчеством художника. Выставка-исследование еще раз поднимает вопрос атрибуции картин да Винчи и его окружения.

Подробнее здесь.

С 21 февраля по 19 мая

Коллаж из фрагментов работ Ольги Божко «Будьте добры» (2023) и Ирины Кориной «Без названия» (2023)
Изображение предоставлено галереей MYTH

Коллаж из фрагментов работ Ольги Божко «Будьте добры» (2023) и Ирины Кориной «Без названия» (2023)

«Притча», MYTH Gallery (6+)

Совместный проект Ирины Кориной и Ольги Божко на тему памяти и переосмысления роли бытовых сцен и объектов: рукодельные деревянные скворечники, вышитые кроссворды и мозаики из посуды с говорящими лозунгами «Не в деньгах счастье!» у Божко против фарфоровых сцен борьбы (собак и, внимание, зубов!) у Кориной.

«Работы будут погружать зрителя в пограничное состояние между сном и явью, вызывая волну личных воспоминаний, неизбежно измененных временем и нашей собственной памятью. Можно сказать, что художницы в некотором смысле будут создавать эффект сломанного телевизора», — пишут кураторы. 

Информация на сайте галереи появится позже. 

С 23 февраля по 7 апреля 

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