В экспозиции, помимо персональных работ Леши Бурстона, представлены коллаборации с Настей Коп, Fenya, Sack, Lisa & Zmey, Onoha, Anna Bronza и Kris, авторские экскурсии про уличное искусство с кураторами проектов Backside, publicart , Setka.lavka, dispard auction и граффити-хантером Даниилом ВНИЦАЙ, а также импровизированный перфоманс от команды «Кулер».

Увидеть выставку можно с 27 января по 18 февраля 2024 года в галерее «Прографика» на Старо-Петергофском проспекте, 31/2.

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