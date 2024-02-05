Cтрит-арт художник знаком петербуржцам не понаслышке: его «Пазлы» украшали стену жилого дома на Боровой улице, а «Скитлстрянкой» можно было заразиться во дворах между улицами Восстания и Маяковской. Главная задача действующего выставочного проекта «Планктон» — обратить внимание на актуальные социальные проблемы.
Новую «Капричос» представит главный герой экспозиции — персонаж Руди, сцены с которым будут обличать суть человеческого бытия: его пороки, стремлению принадлежать к обществу, быть принятым, не сопротивляясь потоку масс. В сторителлинге участвуют 40 арт-объектов в различных техниках. На полотнах представлены сюжеты из реальной жизни, которые подсвечивают стремление человека, опираться в своем выборе на общественное мнение. К тому же порядку ассоциаций отсылает и основной лейтмотив, и название проекта «Планктон» — протагонист словно бессознательно «плывет по течению».
В экспозиции, помимо персональных работ Леши Бурстона, представлены коллаборации с Настей Коп, Fenya, Sack, Lisa & Zmey, Onoha, Anna Bronza и Kris, авторские экскурсии про уличное искусство с кураторами проектов Backside, publicart , Setka.lavka, dispard auction и граффити-хантером Даниилом ВНИЦАЙ, а также импровизированный перфоманс от команды «Кулер».
Увидеть выставку можно с 27 января по 18 февраля 2024 года в галерее «Прографика» на Старо-Петергофском проспекте, 31/2.
18+
Комментарии (0)