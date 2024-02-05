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Искусство

Выставка Леши Бурстона «Планктон» открылась в галерее «Прографика». Ее главный персонаж — Руди, который указывает на грехи человечества

Cтрит-арт художник знаком петербуржцам не понаслышке: его «Пазлы» украшали стену жилого дома на Боровой улице, а «Скитлстрянкой» можно было заразиться во дворах между улицами Восстания и Маяковской. Главная задача действующего выставочного проекта «Планктон» — обратить внимание на актуальные социальные проблемы.

Леша Бурстон, «Оазис», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» Лешей Бурстоном

Леша Бурстон, «Оазис», 2023 год

Леша Бурстон, «Знак», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» Лешей Бурстоном

Леша Бурстон, «Знак», 2023 год

Леша Бурстон, «Партнерство», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» Лешей Бурстоном

Леша Бурстон, «Партнерство», 2023 год

Новую «Капричос» представит главный герой экспозиции — персонаж Руди, сцены с которым будут обличать суть человеческого бытия: его пороки, стремлению принадлежать к обществу, быть принятым, не сопротивляясь потоку масс. В сторителлинге участвуют 40 арт-объектов в различных техниках. На полотнах представлены сюжеты из реальной жизни, которые подсвечивают стремление человека, опираться в своем выборе на общественное мнение. К тому же порядку ассоциаций отсылает и основной лейтмотив, и название проекта «Планктон» — протагонист словно бессознательно «плывет по течению».

Алексей Бурстон, «Бездна», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» Лешей Бурстоном

Алексей Бурстон, «Бездна», 2023 год

Леша Бурстон, «Карьерная лестница», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» Лешей Бурстоном

Леша Бурстон, «Карьерная лестница», 2023 год

В экспозиции, помимо персональных работ Леши Бурстона, представлены коллаборации с Настей Коп, Fenya, Sack, Lisa & Zmey, Onoha, Anna Bronza и Kris, авторские экскурсии про уличное искусство с кураторами проектов Backside, publicart , Setka.lavka, dispard auction и граффити-хантером Даниилом ВНИЦАЙ, а также импровизированный перфоманс от команды «Кулер».

Увидеть выставку можно с 27 января по 18 февраля 2024 года в галерее «Прографика» на Старо-Петергофском проспекте, 31/2.

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