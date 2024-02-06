Людмила Пивоварова представит петербургские пейзажи на выставке «Выход в город» в галерее «Борей»

Экспозиция выставки объединит около 25 работ, выполненных в оригинальной авторской технике: коллаж, наложение на бумагу линий, вырезанных по трафарету из другого листа, обыгрывание фактуры непрописанного картона, на котором намечаются цветом и линией, «прорезаются» контуры набережных и зданий.

«Людмила Пивоварова не ведет нас по уже проторенным туристическим маршрутам. Скорее она позволяет разглядеть в пересечениях и напластованиях линий и контуров "каркас" петербургского пространства. И ощутить в том, что поначалу кажется непривычным и дисгармоничным, свою красоту, особенную атмосферу и ауру блоковского "неуловимого города"», — говорят о работах художницы в галерее.

Выставка Людмилы Пивоваровой «Выход в город» будет открыта с 9 февраля по 2 марта 2024 года в малом зале галереи «Борей» на Литейном проспекте, 58.

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