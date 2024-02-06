Людмила Пивоварова представит петербургские пейзажи на выставке «Выход в город» в галерее «Борей»

Персональная выставка художницы объединит около 25 работ и позволит зрителю совершить свой «Выход в город» — в новом ракурсе увидеть набережные с обрамляющими их зданиями, заново открыть для себя Петербург.
Серия городских пейзажей создавалась петербургской художницей Людмилой Пивоваровой в течение последних двух лет. Фигурирующий в названии «Выход в город» — своего рода метафора смелого покорения его пространства, проникновение (в буквальном смысле слова!) в особую образную структуру. «Речь идет об активном вторжении в плоскость листа, благодаря чему у зрителя появляется возможность "входить" и "выходить" из этого пространства», — отмечают в галерее «Борей».
Экспозиция выставки объединит около 25 работ, выполненных в оригинальной авторской технике: коллаж, наложение на бумагу линий, вырезанных по трафарету из другого листа, обыгрывание фактуры непрописанного картона, на котором намечаются цветом и линией, «прорезаются» контуры набережных и зданий.
«Людмила Пивоварова не ведет нас по уже проторенным туристическим маршрутам. Скорее она позволяет разглядеть в пересечениях и напластованиях линий и контуров "каркас" петербургского пространства. И ощутить в том, что поначалу кажется непривычным и дисгармоничным, свою красоту, особенную атмосферу и ауру блоковского "неуловимого города"», — говорят о работах художницы в галерее.
Выставка Людмилы Пивоваровой «Выход в город» будет открыта с 9 февраля по 2 марта 2024 года в малом зале галереи «Борей» на Литейном проспекте, 58.
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