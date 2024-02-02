Виктор Забуга, Стас Багс, Миша Маркер и другие художники представят свое понимание любви на расстоянии. Это аукцион «Осторожно! Хрупко»

В современном мире тема любви встает предельно остро. Все чаще пары пребывают на расстоянии друг от друга, что не мешает партнеру чувствовать теплоту другого — через обсуждения интересующих тем посредством голосовых сообщений или совместного прослушивания музыки по зуму. Блага цивилизации обеспечивают почти постоянный доступ к своему человеку-дому.
Антония Лев «Тоска по прикосновению», 2024 год
Ко Дню всех влюбленных аукционный дом dispar:d анонсирует новый проект, по-иному смотрящий на феномен отношении, разделенных обстоятельствами. Специально для любящих сердец свои работы подготовили 18 современных художников — на аукционе 10 февраля свои произведения представят Соня Кобозева, Виктор Забуга, alesha, Слава Нестеров, Антония Лев, Наталья Спечинская, Виктория Бодрова, Кирилл Гатаван, Андрей Ефимов, Sobachia kartoha, Aden tpd, Аня Ярды, Виталий Простов, Лана Морозова, Евгения Тулянкина, ПСЛЧ и Миша Маркер. Все работы, представленные на аукционе, созданы эксклюзивно для dispar:d.
Sobachia kartoha, «Мы больны», 2024 год
аукционный дом о предстоящем событии:
Отношения на расстоянии всегда были мотивом зловещих историй о разрушающейся любви, но за последние несколько лет это стало реальностью для многих влюбленных. Оказалось, что и у этого есть свои положительные стороны — в моменты хрупкости знать, что где-то на другом краю света есть человек-дом, который всегда тебя ждет, поможет и будет рядом. Но и человек-дом, как идея невидимой опоры, растворяется в цифровой эфемерности, если не подает сигналы в физический мир. Картина дает ощущение дома — своего личного пространства, наполненного дорогими сердцу вещами, и в то же время материализует влюбленного, как подпись в валентинке с хитрой отсылкой, значение которой понимаете только вы двое.
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