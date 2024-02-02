Виктор Забуга, Стас Багс, Миша Маркер и другие художники представят свое понимание любви на расстоянии. Это аукцион «Осторожно! Хрупко»

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аукционный дом о предстоящем событии:

Отношения на расстоянии всегда были мотивом зловещих историй о разрушающейся любви, но за последние несколько лет это стало реальностью для многих влюбленных. Оказалось, что и у этого есть свои положительные стороны — в моменты хрупкости знать, что где-то на другом краю света есть человек-дом, который всегда тебя ждет, поможет и будет рядом. Но и человек-дом, как идея невидимой опоры, растворяется в цифровой эфемерности, если не подает сигналы в физический мир. Картина дает ощущение дома — своего личного пространства, наполненного дорогими сердцу вещами, и в то же время материализует влюбленного, как подпись в валентинке с хитрой отсылкой, значение которой понимаете только вы двое.