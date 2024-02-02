Русский академический рисунок XVIII века покажут на выставке в Музее Академии художеств

По словам кураторов, проект включает в себя ценнейший раздел графической коллекции, собранный Академией художеств за первые 200 лет ее существования. В нем отражены главные принципы и ступени академической системы обучения, давшей России целую плеяду выдающихся художников, в том числе Антона Лосенко, Петра Соколова, Алексея Егорова, Василия Шебуева, Александра Варнека и Ивана Акимова — первых выпускников Академии художеств, стоявших у истоков русского искусства.
Автор копии: Евстафий Чуксин. Автор живописного оригинала: Доминикино. "Амвросий Медиоланский, отвергающий принесенные к алтарю дары имп". Бумага, тушь
XVIII век для России стал временем зарождения не только нового государственного устройства, но и нового искусства. Ведущую роль в этом отношении сыграла петербургская Академия художеств. С момента учреждения в 1757 году она стремилась разработать четкий и последовательный метод подготовки живописцев, скульпторов, архитекторов и графиков, основой которого стал рисунок.
Обучение рисунку начиналось с освоения простейших фигур и копирования различных элементов анатомии человека. К первым этапам также относится копирование с «оригиналов» — с произведений других художников. Затем следовали занятия в классе гипсовых голов и гипсовых фигур, где ученики копировали слепки с античных статуй. Высшей ступенью являлся натурный класс — к занятиям в нем допускались только те, кто освоил все предыдущие этапы. Лучшие рисунки впоследствии оставались в классах в качестве образцов для копирования будущими поколениями учащихся.
На выставке «Бумага, карандаш… Русский рисунок XVIII века» покажут рисунки первых выпускников Академии художеств, стоявших у истоков русского искусства — Антона Лосенко, Петра Соколова, Алексея Егорова, Василия Шебуева, Александра Варнека, Ивана Акимова и других. В отдельный раздел выставки выделят эскизы к живописным и скульптурным произведениям — в том числе авторства Антона Лосенко: к картинам «Владимир и Рогнеда» (1770) и «Прощание Гектора с Андромахой» (1773).
Выставка «Бумага, карандаш… Русский рисунок XVIII века» будет открыта с 9 февраля в Голубом зале Музея Академии художеств.
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