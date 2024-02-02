Русский академический рисунок XVIII века покажут на выставке в Музее Академии художеств

XVIII век для России стал временем зарождения не только нового государственного устройства, но и нового искусства. Ведущую роль в этом отношении сыграла петербургская Академия художеств. С момента учреждения в 1757 году она стремилась разработать четкий и последовательный метод подготовки живописцев, скульпторов, архитекторов и графиков, основой которого стал рисунок.

Обучение рисунку начиналось с освоения простейших фигур и копирования различных элементов анатомии человека. К первым этапам также относится копирование с «оригиналов» — с произведений других художников. Затем следовали занятия в классе гипсовых голов и гипсовых фигур, где ученики копировали слепки с античных статуй. Высшей ступенью являлся натурный класс — к занятиям в нем допускались только те, кто освоил все предыдущие этапы. Лучшие рисунки впоследствии оставались в классах в качестве образцов для копирования будущими поколениями учащихся.