Один из свидетелей «бульдозерной выставки» и мастер парадоксальных ассамбляжей экспериментировал всю свою творческую карьеру. Знаковым названием выставка «Я делал то, что я могу сделать из того, что у меня есть» обязана именно разноплановости наследия мастера. Художник создавал и живописные геометрические абстракции-«первоформы», и керамику в духе московских концептуалистов, и снимал на камеру мир прозаично наивным и полным формы.
Выставка «Я делал то, что я могу сделать из того, что у меня есть», посвященная 80-летию художника-нонкомформиста, покажет более сотни работ в различных техниках — от живописи и ассамбляжа, скульптуры и фарфора, до графики и фотографии. В ретроспективную экспозицию, которую можно увидеть до 25 февраля, вошли избранные работы 1960-2010-х годов из коллекции наследников художника, архивов DiDi Gallery и частных собраний.
«Работая в сфере объективизированного медиального формообразования с его геометрическими, оптическими, кинетическими, тактильными и прочими характеристиками, он жаждал наделить свои произведения автобиографизмом. Таким вот, "граждане, послушайте меня…". Он, этот автобиографизм, собственно, и читается в его небрежных композиционных швах, фактурных щелях и занозах в не меньшей степени, чем в его завораживающей арт-пангеометрии», — вспоминает Леонида Борисова искусствовед и заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский.
Выставка «Я делал то, что я могу сделать из того, что у меня есть» открыта до 25 февраля 2024 года в DiDi Gallery на Большом проспекте Васильевского острова, 62.
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