«Работая в сфере объективизированного медиального формообразования с его геометрическими, оптическими, кинетическими, тактильными и прочими характеристиками, он жаждал наделить свои произведения автобиографизмом. Таким вот, "граждане, послушайте меня…". Он, этот автобиографизм, собственно, и читается в его небрежных композиционных швах, фактурных щелях и занозах в не меньшей степени, чем в его завораживающей арт-пангеометрии», — вспоминает Леонида Борисова искусствовед и заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский.

Выставка «Я делал то, что я могу сделать из того, что у меня есть» открыта до 25 февраля 2024 года в DiDi Gallery на Большом проспекте Васильевского острова, 62.

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