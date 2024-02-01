Неслучайно, что площадкой для выставки памяти Аркадия Ипполитова является KGallery, где два года под его кураторством назад прошла самая представительная и обширная выставка его любимого художника-академика Георгия Гурьянова. Символично и название выставки — «Melancholia». Оно было подсказано многочисленными статьями и эссе Ипполитова, где он постоянно ссылается то на знаменитую гравюру Альбрехта Дюрера, то на фильм Ларса фон Триера, то на цикл песен Шуберта «Зимний путь».

«Меланхолия как психологическое состояние, как некий внутренний пейзаж души, но и как неразрывная связь с необъятным пространством мировой культуры, от которой Аркадий Ипполитов несмотря на все обстоятельства никогда не чувствовал себя изолированным или отделенным. Он был частью этой культуры. Одним из самых талантливых "русских европейцев", и уж точно самым красивым», — отмечают в KGallery.