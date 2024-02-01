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Искусство

Работы Тимура Новикова, Ольги Тобрелутс, Георгия Гурьянова и Беллы Матвеевой покажут на выставке памяти Аркадия Ипполитова «Melancholia»

Выбор имен был продиктован самим Аркадием Ипполитовым, который часто обращался к творчеству «академиков». Со многими из них искусствоведа и куратора связывали долгая дружба, общность интересов, принадлежность одному поколению. Но едва ли не в большей степени — Петербург, ставший не просто адресом прописки, но неким духовным стержнем, городом, куда так или иначе они все время возвращались.

Фото: Дана Сапарова для «Собака.ru»

Неслучайно, что площадкой для выставки памяти Аркадия Ипполитова является KGallery, где два года под его кураторством назад прошла самая представительная и обширная выставка его любимого художника-академика Георгия Гурьянова. Символично и название выставки — «Melancholia». Оно было подсказано многочисленными статьями и эссе Ипполитова, где он постоянно ссылается то на знаменитую гравюру Альбрехта Дюрера, то на фильм Ларса фон Триера, то на цикл песен Шуберта «Зимний путь».

Куратор Аркадий Ипполитов: «Любой талантливый человек есть миф»

«Меланхолия как психологическое состояние, как некий внутренний пейзаж души, но и как неразрывная связь с необъятным пространством мировой культуры, от которой Аркадий Ипполитов несмотря на все обстоятельства никогда не чувствовал себя изолированным или отделенным. Он был частью этой культуры. Одним из самых талантливых "русских европейцев", и уж точно самым красивым», — отмечают в KGallery.

Фото: Дана Сапарова для «Собака.ru»

Кураторами выставки памяти Аркадия Ипполитова «Melancholia» выступили Сергей Николаевич и Ольга Тобрелутс — к открытию проекта под их редакцией также выйдет большом том статей и эссе искусствоведа, в который войдут уникальные фотографии разных лет, а также воспоминания его близких друзей, коллег и соратников —  Зельфиры Трегуловой, Натальи Самойленко, Любови Аркус, Михаила Несенбаума и других.

Автором дизайн-проекта выставки выступил архитектор Антон Горланов, сочинивший оригинальное пространство, где будут сочетаться элементы интерьера легендарной квартиры Ипполитова на Невском проспекте и видео-инсталляции, в которую будут включены фотоработы Дмитрия Сироткина, Евгения Мохорева, Бориса Смелова. Кроме этого, в рамках выставки «Melancholia» состоится презентация новой картины самой Ольги Тобрелутс — современной версии портрета Дориана Грея, моделью для которого послужил Ипполитов.

KGallery

О выставке «Melancholia»:

Интерес к этому проекту продиктован прежде всего культовой фигурой главного героя – выдающегося искусствоведа, писателя, автора самых грандиозных выставок последнего десятилетия Аркадия Ипполитова (1958-2023). Его безвременно ранняя кончина вызвала целый шквал публикаций и откликов, заставив по-новому взглянуть на всю эпоху постмодерна, нашедшую свое наиболее яркое воплощение в творчестве художников Новой Академии. Их произведения в самых разных жанрах и техниках составят основу будущей экспозиции.

Итак, выставка памяти? Да, но не только. Прощание с целой эпохой и одновременно воспоминание о будущем, которое продолжает незримо присутствовать в книгах, статьях размышлениях и проектах главного героя выставки «Melancholia».

Выставка памяти Аркадия Ипполитова «Melancholia» пройдет с 26 марта по 28 апреля в галерее KGallery на набережной реки Фонтанки, 24.

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Люди:
Любовь Аркус, Аркадий Ипполитов, Антон Горланов Ольга Тоблерутс, Георгий Гурьянов

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