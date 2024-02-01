Выбор имен был продиктован самим Аркадием Ипполитовым, который часто обращался к творчеству «академиков». Со многими из них искусствоведа и куратора связывали долгая дружба, общность интересов, принадлежность одному поколению. Но едва ли не в большей степени — Петербург, ставший не просто адресом прописки, но неким духовным стержнем, городом, куда так или иначе они все время возвращались.
Неслучайно, что площадкой для выставки памяти Аркадия Ипполитова является KGallery, где два года под его кураторством назад прошла самая представительная и обширная выставка его любимого художника-академика Георгия Гурьянова. Символично и название выставки — «Melancholia». Оно было подсказано многочисленными статьями и эссе Ипполитова, где он постоянно ссылается то на знаменитую гравюру Альбрехта Дюрера, то на фильм Ларса фон Триера, то на цикл песен Шуберта «Зимний путь».
«Меланхолия как психологическое состояние, как некий внутренний пейзаж души, но и как неразрывная связь с необъятным пространством мировой культуры, от которой Аркадий Ипполитов несмотря на все обстоятельства никогда не чувствовал себя изолированным или отделенным. Он был частью этой культуры. Одним из самых талантливых "русских европейцев", и уж точно самым красивым», — отмечают в KGallery.
Кураторами выставки памяти Аркадия Ипполитова «Melancholia» выступили Сергей Николаевич и Ольга Тобрелутс — к открытию проекта под их редакцией также выйдет большом том статей и эссе искусствоведа, в который войдут уникальные фотографии разных лет, а также воспоминания его близких друзей, коллег и соратников — Зельфиры Трегуловой, Натальи Самойленко, Любови Аркус, Михаила Несенбаума и других.
Автором дизайн-проекта выставки выступил архитектор Антон Горланов, сочинивший оригинальное пространство, где будут сочетаться элементы интерьера легендарной квартиры Ипполитова на Невском проспекте и видео-инсталляции, в которую будут включены фотоработы Дмитрия Сироткина, Евгения Мохорева, Бориса Смелова. Кроме этого, в рамках выставки «Melancholia» состоится презентация новой картины самой Ольги Тобрелутс — современной версии портрета Дориана Грея, моделью для которого послужил Ипполитов.
О выставке «Melancholia»:
Интерес к этому проекту продиктован прежде всего культовой фигурой главного героя – выдающегося искусствоведа, писателя, автора самых грандиозных выставок последнего десятилетия Аркадия Ипполитова (1958-2023). Его безвременно ранняя кончина вызвала целый шквал публикаций и откликов, заставив по-новому взглянуть на всю эпоху постмодерна, нашедшую свое наиболее яркое воплощение в творчестве художников Новой Академии. Их произведения в самых разных жанрах и техниках составят основу будущей экспозиции.
Итак, выставка памяти? Да, но не только. Прощание с целой эпохой и одновременно воспоминание о будущем, которое продолжает незримо присутствовать в книгах, статьях размышлениях и проектах главного героя выставки «Melancholia».
Выставка памяти Аркадия Ипполитова «Melancholia» пройдет с 26 марта по 28 апреля в галерее KGallery на набережной реки Фонтанки, 24.
18+
Комментарии (0)