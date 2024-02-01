Будучи признанным художником-кукольником, художником-фарфористом, художником-стекольщиком и не только, он везде применял навыки рисования — даже на деревянной скульптуре. Свои графические листы и живописные работы он представит с ретроспективной интонацией, чтобы «самому взглянуть на запыленные работы прошлых лет и посмотреть на сегодняшнего зрителя»: «А зритель — это зеркало, в котором ты видишь себя».
Лев Сморгон родился в 1929 году Детском Селе Ленинградской области. С 1941 по 1944 жил в эвакуации на Урале. Рисовал постоянно, каждую свободную минуту. После войны закончил Художественное училище имени Мухиной: его учителем был Василий Симонов, работы на художественном совете принимал Натан Альтман. С 1954 года Сморгон работал на Ленинградском опытном заводе «Фарфор», где создал десятки моделей фарфоровой скульптуры, выпускавшейся в СССР массовыми тиражами. С 1955 года занимался игрушкой на Охтинском химкомбинате, его авторству принадлежат почти 100 легендарных советских игрушек.
«Будучи признанным художником-кукольником, художником-фарфористом, художником-стекольщиком и не только — он везде применял навыки рисования, даже на деревянной скульптуре. Все это говорит о невероятном любопытстве (а что, если так?) и преданности изобразительности», — отмечают в галерее «Борей».
На выставке в галерее «Борей» будет представлена графика Льва Сморгона прошлых лет, немного рисунков из двухтысячных, а также масляная живопись. Это отдельные портреты, пейзажи и натюрморты, сделанные в присущей автору манере спокойного рисования. Выставка посвящена 95-летнему юбилею мастера. По словам самого Сморгона, который готовится отметить свой 95-й день рождения, главная цель выставки — «самому взглянуть на запыленные работы прошлых лет и посмотреть на сегодняшнего зрителя».
«Лев Сморгон — художник яркой индивидуальности. Графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство — во всем мастер нашел свой неповторимый стиль, создавая произведения высочайшего художественного уровня. За время деятельности художником были выполнены сотни рисунков, дополняющие представление о творческом диапазоне выдающегося скульптора. Особый интерес представляют листы, отражающие его работу над скульптурой», — говорят о художнике в галерее.
Выставка работ Льва Сморгона будет открыта с 10 февраля по 2 марта 2024 года в залах галереи «Борей» на Литейном проспекте, 58.
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