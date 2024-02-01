Лев Сморгон родился в 1929 году Детском Селе Ленинградской области. С 1941 по 1944 жил в эвакуации на Урале. Рисовал постоянно, каждую свободную минуту. После войны закончил Художественное училище имени Мухиной: его учителем был Василий Симонов, работы на художественном совете принимал Натан Альтман. С 1954 года Сморгон работал на Ленинградском опытном заводе «Фарфор», где создал десятки моделей фарфоровой скульптуры, выпускавшейся в СССР массовыми тиражами. С 1955 года занимался игрушкой на Охтинском химкомбинате, его авторству принадлежат почти 100 легендарных советских игрушек.

«Будучи признанным художником-кукольником, художником-фарфористом, художником-стекольщиком и не только — он везде применял навыки рисования, даже на деревянной скульптуре. Все это говорит о невероятном любопытстве (а что, если так?) и преданности изобразительности», — отмечают в галерее «Борей».