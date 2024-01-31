Подобная система есть и у Инала Савченкова — за буйством цвета, обилием почти архаического наива скрывается система координат и векторная направленность пространства. Это измерение запечатлено на картинах художника бесконечным, перманентно расширяющимся и словно поглощающим зооморфные и антропоморфные существа. Еще в 1990-х в школе «Инженеры искусств» Савченко представил новый метод виртуализации пространства, в основе которого лежали математические основы: от оси координат до трехмерных моделей.

В рамках выставки, которая откроется в Центре современного искусства имени Сергея Курехина 2 февраля, будут представлены живописные работы, анимация и фильмы художника. Увидеть работы можно ДО КАКОГО ЧИСЛА на Лиговском проспекте, 73.

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