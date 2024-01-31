18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Центр Курехина покажет виртуальные миры участника «Новых художников» Инала Савченкова. Здесь открывается выставка «Следы невидимок»

В своем творческом становлении одни из ключевых представителей петербургского андеграунда, участник «Новых художников» Тимура Новикова и основатель школы «Инженеры Искусств» опирался на открытия ранних авангардистов Михаила Матюшина и Михаила Ларионова, а также Казимира Малевича.

Инал Савченков, «Держать удачу за хвост», 2019 год
Курехин Центр / kuryokhin.net/inal

Инал Савченков, «Держать удачу за хвост», 2019 год

Этих мастеров прошлого можно объединить не только принадлежностью к первой волне авангарда, но и основой творческого метода: каждый из них — основоположник оригинальной художественной теории и направления. Зорвед Михаила Матюшина приобщил художников к новому пространственному восприятию, оригинальному «смотрению». Лучизм Михаила Ларионова позволил по-иному посмотреть на «лепку» формы в живописи: в основе здесь жизнь лучей света, которые модулируют абстрактную форму. В космическом пространстве супрематических композиций все по заветам Казимира Малевича сводится к простейшим цветным фигурам и на их динамичном «парении» в пространстве.

Инал Савченков, «Механический театр», 2004-2011.
Курехин Центр / kuryokhin.net/inal

 

Инал Савченков, «Механический театр», 2004-2011.

Подобная система есть и у Инала Савченкова — за буйством цвета, обилием почти архаического наива скрывается система координат и векторная направленность пространства. Это измерение запечатлено на картинах художника бесконечным, перманентно расширяющимся и словно поглощающим зооморфные и антропоморфные существа. Еще в 1990-х в школе «Инженеры искусств» Савченко представил новый метод виртуализации пространства, в основе которого лежали математические основы: от оси координат до трехмерных моделей.

В рамках выставки, которая откроется в Центре современного искусства имени Сергея Курехина 2 февраля, будут представлены живописные работы, анимация и фильмы художника. Увидеть работы можно ДО КАКОГО ЧИСЛА на Лиговском проспекте, 73.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: