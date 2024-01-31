В своем творческом становлении одни из ключевых представителей петербургского андеграунда, участник «Новых художников» Тимура Новикова и основатель школы «Инженеры Искусств» опирался на открытия ранних авангардистов Михаила Матюшина и Михаила Ларионова, а также Казимира Малевича.
Инал Савченков, «Держать удачу за хвост», 2019 год
Этих мастеров прошлого можно объединить не только принадлежностью к первой волне авангарда, но и основой творческого метода: каждый из них — основоположник оригинальной художественной теории и направления. Зорвед Михаила Матюшина приобщил художников к новому пространственному восприятию, оригинальному «смотрению». Лучизм Михаила Ларионова позволил по-иному посмотреть на «лепку» формы в живописи: в основе здесь жизнь лучей света, которые модулируют абстрактную форму. В космическом пространстве супрематических композиций все по заветам Казимира Малевича сводится к простейшим цветным фигурам и на их динамичном «парении» в пространстве.
Инал Савченков, «Механический театр», 2004-2011.
Подобная система есть и у Инала Савченкова — за буйством цвета, обилием почти архаического наива скрывается система координат и векторная направленность пространства. Это измерение запечатлено на картинах художника бесконечным, перманентно расширяющимся и словно поглощающим зооморфные и антропоморфные существа. Еще в 1990-х в школе «Инженеры искусств» Савченко представил новый метод виртуализации пространства, в основе которого лежали математические основы: от оси координат до трехмерных моделей.
В рамках выставки, которая откроется в Центре современного искусства имени Сергея Курехина 2 февраля, будут представлены живописные работы, анимация и фильмы художника. Увидеть работы можно ДО КАКОГО ЧИСЛА на Лиговском проспекте, 73.
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