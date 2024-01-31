18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Арт-группа ГрОМ передала в коллекцию Русского музея два произведения

Их можно увидеть уже сейчас — работы «Сокровищница человеческого знания» и «Информационная шахта» представлены на выставке «Жилища будущего», которая проходит в Мраморном дворце.

«Информационная шахта», арт-группа ГрОМ
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

«Информационная шахта», арт-группа ГрОМ

В своих работах фотохудожник Ольга Мичи, историк фотографии Алексей Логинов и искусствовед Артем Логинов представляют перспективы человеческого жилья — от его дизайна до вида за окном. Фантасмагорические интерьеры на работах ГрОМ запечатлеют мир далекий от современности, но который человечеству предстоит включить в состав своей экосистемы.

На выставке «Жилища будущего», которая проходит до 12 февраля, представлены 24 крупномасштабные цифровые картины, часть которых была сделана с помощью генеративных технологий. Проект, вдохновленный идеями авангарда, литературными произведениями, фильмами фантастического жанра и традициями дюссельдорфской школы фотографии, поднимает вопросы будущего среды человеческого обитания и одновременно будущего искусства фотографии.

«Сокровищница человеческого знания», арт-группа ГрОМ
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

«Сокровищница человеческого знания», арт-группа ГрОМ

Две работы из экспозиции вскоре станут частью постоянного собрания Русского музея — их сегодня, 31 января, передали в дар музею участниками арт-группы. «Сокровищницу человеческого знания» и «Информационную шахту» представят участники объединения и генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: