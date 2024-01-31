Арт-группа ГрОМ передала в коллекцию Русского музея два произведения

Их можно увидеть уже сейчас — работы «Сокровищница человеческого знания» и «Информационная шахта» представлены на выставке «Жилища будущего», которая проходит в Мраморном дворце.
«Информационная шахта», арт-группа ГрОМ
В своих работах фотохудожник Ольга Мичи, историк фотографии Алексей Логинов и искусствовед Артем Логинов представляют перспективы человеческого жилья — от его дизайна до вида за окном. Фантасмагорические интерьеры на работах ГрОМ запечатлеют мир далекий от современности, но который человечеству предстоит включить в состав своей экосистемы.
На выставке «Жилища будущего», которая проходит до 12 февраля, представлены 24 крупномасштабные цифровые картины, часть которых была сделана с помощью генеративных технологий. Проект, вдохновленный идеями авангарда, литературными произведениями, фильмами фантастического жанра и традициями дюссельдорфской школы фотографии, поднимает вопросы будущего среды человеческого обитания и одновременно будущего искусства фотографии.
«Сокровищница человеческого знания», арт-группа ГрОМ
Две работы из экспозиции вскоре станут частью постоянного собрания Русского музея — их сегодня, 31 января, передали в дар музею участниками арт-группы. «Сокровищницу человеческого знания» и «Информационную шахту» представят участники объединения и генеральный директор Русского музея Алла Манилова.
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