Арт-группа ГрОМ передала в коллекцию Русского музея два произведения

В своих работах фотохудожник Ольга Мичи, историк фотографии Алексей Логинов и искусствовед Артем Логинов представляют перспективы человеческого жилья — от его дизайна до вида за окном. Фантасмагорические интерьеры на работах ГрОМ запечатлеют мир далекий от современности, но который человечеству предстоит включить в состав своей экосистемы.

На выставке «Жилища будущего», которая проходит до 12 февраля, представлены 24 крупномасштабные цифровые картины, часть которых была сделана с помощью генеративных технологий. Проект, вдохновленный идеями авангарда, литературными произведениями, фильмами фантастического жанра и традициями дюссельдорфской школы фотографии, поднимает вопросы будущего среды человеческого обитания и одновременно будущего искусства фотографии.