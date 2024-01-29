Как национальное достояние становится частной собственностью? Разбираем на примере коллекции семьи Виндзор

Более трети собрания позиционируется в качестве подарков. Некоторые как свадебные, другие — как «сувениры» из зарубежных поездок, часть была подарена лично художниками. Все эти произведения экспонировались на выставках в рамках частной коллекции королевской семьи. Ни одно не стало свободным культурным достоянием страны.

Одним из таких предметов стала иллюстрированная Марком Шагалом Библия, которую модернист презентовал принцу Филиппу в 1960 году. Сегодня арт-дилеры оценивают часть изображений в книге в 60 тысяч фунтов.

Официальные представители короны отказались комментировать статус собственности Библии или более дюжины других произведений искусства, которые считаются официальными дарами, но были выставлены как часть личных или частных коллекций Виндзоров. Пресс-служба ограничилась коротким комментарием: «Неверно утверждать, что все перечисленные вами произведения искусства были официальными подарками. Мы не будем комментировать стоимость работ».